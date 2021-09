Terremoto oggi Cosenza M 2.0/ Ingv ultime notizie, sisma anche a Malta

Nella giornata di oggi si è verificata una scossa di terremoto in Italia, precisamente in quel della provincia di Cosenza. Il sisma, come riferito puntualmente dall’Ingv, l’istituto nazionale italiano di geofisica e vulcanologia, è avvenuto a cinque chilometri a sud est del comune di Mormanno, in Calabria, ed ha avuto una magnitudo lieve pari a 2.0 gradi sulla scala Richter. L’evento tellurico è stato localizzato nella notte passata, fra martedì 21 e mercoledì 22 settembre 2021, precisamente alle ore 3:44, ed ha avuto un epicentro con coordinate geografiche pari a 39.848 gradi di latitudine, 16.013 gradi di longitudine e una profondità di 9 chilometri sotto il livello del mare.

Terremoto oggi L'Aquila M 2.5/ Ingv ultime notizie, trema anche il mar Tirreno

Stando a quanto raccolto dalla Sala Sismica INGV-Roma, nella zona vi sono diversi comuni che potrebbero aver avvertito la scossa, come ad esempio Papasidero, Laino Castello, Orsomarso, Morano Calabro e Rotonda, mentre a livello di città si segnala Cosenza a 65 chilometri di distanza dall’epicentro e a 90 troviamo invece Potenza. Il precedente terremoto si era verificato non nella giornata di oggi ma nel pomeriggio di ieri, precisamente in quel della provincia di Perugia, in Umbria.

Terremoto oggi Grosseto M 2.8/ Ingv ultime notizie, tremano anche le Isole Eolie

TERREMOTO OGGI A COSENZA E MALTA, TREMA ANCHE SPOLETO

Si è trattato in quel caso di un sisma di magnitudo 2.0 avvenuto a cinque chilometri a nord est della nota località di Spoleto, alle ore 16:41 di ieri pomeriggio (coordinate geografiche 42.771 gradi di latitudine, 12.774 di longitudine e una profondità di 7 km). In quel caso i comuni limitrofi sono stati quelli di Campello sul Clitunno, Sant’Anatolia di Narco, Vallo di Nera, Scheggino e Castel Ritaldi, tutti nel perugino, mentre a livello di città segnaliamo Folingo a 21 km, Terni a 26, Perugia a 49 e Viterbo a 67. Infine da segnalare una scossa di magnitudo 3.5 gradi navvenuta non in Italia ma a Malta alle 4:24 della notte scorsa, avvertita quasi sicuramente in Sicilia. In tutti i sismi segnalati non si sono verificati danni a persone o cose.

LEGGI ANCHE:

Terremoto oggi M 2.0 a Grosseto/ Ingv ultime notizie, scosse a Parma e Perugia

© RIPRODUZIONE RISERVATA