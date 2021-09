Terremoto oggi L’Aquila M 2.5/ Ingv ultime notizie, trema anche il mar Tirreno

Nuovo appuntamento con le scosse di terremoto che sono state registrate oggi in Italia. L’ultima è avvenuta poco più di due ore fa, precisamente alle ore 8:46, così come registrato puntualmente dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Il terremoto di oggi è stato localizzato in Abruzzo, ad un chilometro a nord est dal comune di Barete, in provincia de L’Aquila. L’evento tellurico ha avuto come coordinate geografiche 42.461 gradi di latitudine, 13.292 di longitudine e una profondità di ben 26 chilometri sotto il livello del mare.

Il sisma odierno ha avuto una magnitudo di 2.5 gradi sulla scala Richter, e stando a quanto specificato dalla Sala Sismica INGV-Roma, i comuni nella zona e che potrebbero quindi aver udito il sisma sono stati quelli di Pizzoli, Cagnano Amiterno, Capitignano, Monterale e Scoppito. A livello di città, invece, segnaliamo L’Aquila a 15 chilometri di distanza, mentre Teramo dista 40 km. Un altro terremoto si è verificato più a sud, nel mar Tirreno Meridionale, in mare aperto.

TERREMOTO OGGI NEL MAR TIRRENO, TREMA ANCHE PARMA

In quel caso l’evento è stato di magnitudo 2.6 gradi sulla scala Richter, e si è registrato alle ore 3:50 della notte passata, quella fra lunedì 20 e martedì 21 settembre. In questo caso le coordinate geografiche del sisma sono state 38.419 gradi di latitudine, quindi 15.27 di longitudine e una profondità di 166 km sotto il livello marino.

Non si segnalano comuni nella zona, mentre a livello di città il terremoto è stato localizzato a 35 chilometri di distanza da Messina, 47 da Reggio Calabria e 9 da Acireale. Si segnala infine un terremoto di magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter avvenuto nel pomeriggio di ieri in quel di Parma, precisamente a 3 chilometri a nord da Corniglio. Il terremoto è stato registrato alle ore 16:47, con delle coordinate geografiche pari a 44.502 gradi di latitudine, 10.08 di longitudine e una profondità di 19 km sotto il livello marino. In tutti e tre i casi non si sono verificati danni a cose e o alle persone.

