Terremoto oggi Cosenza M 2.0/ Ingv ultime notizie, trema la costa calabrese

Quali sono le scosse di terremoto registrate oggi in Italia? Per scoprire e per visualizzare anche i movimenti tellurici delle scorse ore e quelli avvenuti nelle nazioni straniere, facciamo come ogni giorno affidamento sull’Ingv, il sito dell’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. L’ultimo sisma segnalato è quello di magnitudo 2.0 gradi sulla scala Richter registrato lungo la Costa Calabra nord occidentale.

Siamo in provincia di Cosenza, e l’evento tellurico è avvenuto alle ore 5:00 di questa mattina, in una zona con coordinate geografiche pari a 39.414 gradi di latitudine, 15.964 di longitudine, e una profondità di 52 chilometri sotto il livello del mare. Stando a quanto segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, l’evento tellurico è avvenuto in una zona in cui vi sono i comuni di Guardia Piemontese, Paola, Acquappesa, Cetraro e San Benedetto Ullano, mentre, a livello di città, si segnala Cosenza a 29 chilometri di distanza dall’epicentro, quindi Lamezia Terme a 58, e Catanzaro a 78.

TERREMOTO OGGI A COSENZA, CONFINE SLOVENIA-CROAZIA E STRETTO DI MESSINA: I DETTAGLI INGV

Nella serata di ieri è invece stata segnalata una scossa di terremoto lungo il confine fra Slovenia e Croazia. Alle ore 20:08, ha tremato una zona con coordinate geografiche (lat, lon) 45.42, 14.411 ad una profondità di 8 chilometri. Il sisma è stato localizzato non troppo distante dall’Italia, visto che Trieste dista solamente 56 chilometri dall’epicentro.

Infine segnaliamo un ultimo evento tellurico, quello avvenuto lungo lo Stretto di Messina, fra Reggio Calabria e la città siciliana, alle ore 2:07 della notte passata. In quel caso si è trattato di una scossa di magnitudo 2.0 gradi sulla scala Richter, non troppo distante da Reggio Calabria, solo 7 chilometri, e a 11 da Messina. In zona segnalati dalla Sala Sismica INGV-Roma i comuni di Scaletta Zanclea, Messina, Itala, Mottan San Giovanni e Alì. In tutti e tre i casi segnalati su queste pagine, non si sono verificati danni ne tanto meno dei feriti.

