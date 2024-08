Dopo la violenta scossa di ieri di magnitudo 5.0 gradi sulla scala Richter, oggi si sono verificate tante piccole scosse di terremoto, a cominciare da uno sciame sismico ancora in corso in quel di Cosenza. Sono state diverse, durante la notte passate a la mattina, gli eventi tellurici avvenuti nel cosentino, nella regione Calabria. Una serie di movimenti che comunque non hanno mai superato la magnitudo 3.0 gradi sulla scala Richter. La scossa di terremoto principale di oggi è stata infatti quella delle ore 2:12 della notte scorsa, con una magnitudo di 2.4 gradi, individuata di preciso a 5 chilometri a nord di Bocchigliero.

Siamo a circa 45 chilometri da Cosenza e a 53 da Crotone, e lo sciame sismico non ha causato danni ne tanto meno dei feriti, visto la scarsa potenza dei vari sismi. Lo sciame sismico nel cosentino è scattato dalle ultime ore di ieri, visto che la prima vera scossa di questo lungo elenco è avvenuta alle ore 22:53 di giovedì 1 agosto, un terremoto con una magnitudo di 3.1 gradi sulla scala Richter che ha dato di fatto il “via alle danze”, e che è giunta dopo quella sopracitata di 5.0 gradi.

TERREMOTO OGGI A CROTONE E NORCIA

Un’altra scossa da segnalare per oggi è quella avvenuta a due chilometri a nord di Pallagorio. Anche in questo caso siamo in Calabria, di preciso a 33 chilometri da Crotone e a 55 da Catanzaro, e il sisma è stato molto lieve, avendo avuto una magnitudo di 1.8 gradi sulla scala Richter.

Infine nell’elenco delle scosse di terremoto principali di oggi localizzate in Italia, spazio a quella avvenuta a 3 chilometri a nord est di Norcia, in provincia di Perugia, un evento tellurico che ha avuto una magnitudo di 1.8 gradi sulla scala Richter e che è stato individuato dai sismografi alle ore 3:42 della scorsa notte, a 37 chilometri da Foligno e a 48 da Terni. Da segnalare infine una leggerissima scossa segnalata al vulcano Vesuvio, un evento di magnitudo 1.0 gradi alle 23:06 di ieri.

