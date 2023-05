Terremoto oggi Crotone M 2.3/ Ingv ultime notizie, forte scossa in Colombia

Anche oggi, giovedì 25 maggio 2023, andiamo a scoprire insieme quali sono state le scosse di terremoto principale registrate nel nostro Paese da parte dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. L’ultimo evento tellurico “importante” è quello accaduto lungo la costa ionica calabrese, in provincia di Crotone, un sisma di magnitudo 2.3 gradi sulla scala Richter avvenuto alle ore 11:43 di questa mattina. Un altro sisma è stato localizzato nel mar Tirreno Meridionale, in mare aperto, fra le coste della Sicilia e della Calabria. Il sisma ha avuto una magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter, ed è stato localizzato alle ore 4 e 43 minuti, durante la notte passata fra mercoledì 24 e giovedì 25 maggio 2023.

Le sue coordinate geografiche sono state 38.4240 gradi di latitudine, 15.3170 di longitudine, e una profondità di 133 chilometri sotto il livello del mare, mentre le cittadine di almeno 50mila abitanti in zona sono state Messina, distante 33 chilometri, quindi Reggio Calabria a 45 chilometri di distanza e Acireale a 91. Stando a quanto segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, non sono stati individuati comuni nel raggio di 20 chilometri dall’epicentro, visto che il terremoto è avvenuto in mare aperto.

TERREMOTO OGGI A L’AQUILA E IN COLOMBIA: I DETTAGLI INGV

Un’altra scosa di terremoto si è verificato nella giornata di oggi a sette chilometri a est di Pizzoli, in provincia de L’Aquila, un sisma con una magnitudo di 1,7 gradi sulla scala Richter, localizzato poco dopo la mezzanotte di ieri, precisamente alle ore 00 e 16 minuti. In questo caso le coordinate geografiche sono state 42.4670 gradi di latitudine, 13.3740 di longitudine, e una profondità di 11 chilometri sotto il livello del mare.

La Sala Sismica INGV-Roma ha comunicato i paesi individuati in zona, leggasi Barete, Capitignano, Campotosto, Cagnato Amiterno, Montereale, tutte località della provincia de L’Aquila, e proprio il capoluogo abruzzese è risultato essere la città più vicina all’epicentro, distante 13 chilometri, con Teramo a 35 e quindi Terni a 61. L’Ingv ha infine segnalato una scossa di terremoto di magnitudo 6,6 gradi sulla scala Richter in Colombia, in mare aperto, alle ore 5:05 italiane: per il momento non si segnalano danni ne feriti.

