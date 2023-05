Terremoto oggi Pisa M 1.8/ Ingv ultime notizie, lieve scossa a Macerata

C’è una nuova scossa di terremoto che si è verificata oggi in Italia, e precisamente quella registrata in provincia di Pisa. Secondo quanto segnalato dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’evento tellurico è avvenuto di preciso a cinque chilometri a nord di Vecchiano ma non è stato registrato oggi bensì nella serata di ieri, alle ore 20:35, così come localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

Le coordinate geografiche del terremoto pisano di oggi sono state 43.8250 gradi di latitudine, 10.3890 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare, mentre a livello di Comuni si segnalano Massarosa in provincia di Lucca, quindi San Giuliano Terme della provincia di Pisa; fra le cittadine con almeno 50mila abitanti, invece, spazio a Lucca, distante solo 9 chilometri dall’epicentro, mentre Viareggio è a 12, quindi Pisa alla stessa distanza e Massa Carrara a 31.

TERREMOTO OGGI, LIEVE SISMA A MACERATA: I DETTAGLI INGV

Fra le scosse di terremoto che si sono verificate oggi anche quella avvenuta nella regione Marche, precisamente a due chilometri a sud ovest di Monte Cavallo, in provincia di Macerata. In questo caso il terremoto ha avuto una magnitudo di 1.1 gradi sulla scala Richter, molto leggere, registrato alle ore 5:30 di questa mattina. Anche tale scossa è stata localizzata dalla Sala Sismica INGV-Roma, in una zona con coordinate geografiche pari a 42.9790 gradi di latitudine, 12.9950 di longitudine, e una profondità di 11 chilometri sotto il livello del mare.

A livello di comuni in zona vengono segnalati Pieve Torina, Visso, Fiordimonte, Serravalle di Chienti e Sellano, tutte località della provincia di Macerata, mentre fra le città si segnala Foligno, distante 24 chilometri, quindi Perugia a 51, Terni a 54, Teramo a 68 e L’Aquila a 77. Le scosse segnalate su questa pagina, vista anche la loro scarsa magnitudo, non hanno causato alcun danno ne tanto meno dei feriti. In ogni caso, qualora dovessero verificarsi nella giornata di oggi altri movimenti tellurici, saremo pronti a segnalarvi quanto prima.











