Terremoto oggi Crotone M 2.8/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Cosenza

Scopriamo anche oggi, venerdì 31 maggio 2024, quali siano state le principali scosse di terremoto che si sono verificate in Italia. Secondo quanto ci segnala il bollettino dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo evento tellurico importante è quello registrato a sei chilometri a sud di Acri, in provincia di Cosenza.

Terremoto Campi Flegrei/ Disposta la Mobilitazione straordinaria della Protezione Civile: cosa cambia

Si è trattato di un movimento tellurico che ha avuto una magnitudo di 2.5 gradi sulla scala Richter, localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma in una zona con coordinate geografiche pari a 39.4340 gradi di latitudine, 16.3980 di longitudine e una profondità di 12 chilometri sotto il livello del mare. Il tutto è avvenuto dopo la mezzanotte di ieri, precisamente alle ore 00 e 38 minuti e nel raggio di 20 chilometri dall’epicentro sono stati individuati i comuni di Rose, Luzzi, San Pietro in Guarano, Castiglione Cosentino e Bisignano, della provincia di Cosenza. Proprio Cosenza, distante 20 chilometri, è risultata essere la città più vicina al sisma, seguita da Lamezia Terme a 51 chilometri, poi Catanzaro a 61 e infine Crotone a 74.

Terremoto oggi Crotone M 2.3/ Ingv ultime notizie, sciame sismico in Calabria nella notte

TERREMOTO OGGI A CROTONE, I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto è stata localizzata a cinque chilometri a nord di Carfizzi, in provincia di Crotone. In questo caso si è trattato di un evento tellurico leggermente più forte rispetto a quello precedente, leggasi 2,8 gradi sulla scala Richter, registrato la notte passata, alle ore 2:52 fra giovedì 30 e venerdì 31 maggio 2024.

Le sue coordinate geografiche, in questo caso, sono state 39.3510 gradi di latitudine, 16.9920 di longitudine e una profondità di 24 chilometri sotto il livello del mare. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma e in zona sono stati individuati i comuni di Melissa, Umbriatico, Cirò, San Nicola dell’Alto e Pallagorio, mentre la città più vicina è risultata essere Crotone, distante 32 chilometri, quindi Catanzaro a 60, Cosenza a 64 e Lamezia Terme a 71. Le scosse di terremoto registrate oggi e segnalate su questa pagina, non hanno causato danni ne feriti.

Terremoto Campi Flegrei oggi M 1.7/ Musumeci: “1.250 edifici risultano ad elevato rischio sismico”

© RIPRODUZIONE RISERVATA