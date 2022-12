Terremoto oggi Empoli M 2.2/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Pesaro

Una nuova scossa di terremoto è stata registrata oggi in provincia di Pesaro. Secondo quanto registrato e analizzato come ogni giorno dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nella giornata odierna è avvenuto un sisma lungo la Costa Marchigiana Pesarese, nella regione Marche. Si è trattato di un evento tellurico di magnitudo 3.0 gradi sulla scala Richter, registrato stamane, precisamente alle ore 9:34. Il terremoto ha avuto coordinate geografiche pari a 43.9570 gradi di latitudine, 13.3490 di longitudine, e una profondità, il cosiddetto ipocentro, di 8 chilometri sotto il livello del mare.

Essendo verificatosi in mare, il movimento non ha interessato alcun comune, mentre la città più vicina, come riportato dalla Sala Sismica INGV-Roma, è risultata essere come sempre Fano, distante 29 chilometri, con Pesaro più staccata a 35, quindi Ancona a 40, Rimini a 64 e infine Cesena a 91 chilometri dall’epicentro. Da segnalare anche un’altra scossa registrata oggi in Italia, precisamente in quel di Empoli, con una magnitudo di 2.2 gradi sulla scala Richter, alle ore 5:31 di questa mattina. Un’altra scossa di terremoto, registrata non oggi ma nella tarda serata di ieri, si è verificata in Abruzzo, precisamente a tre chilometri a ovest della località di Pietracamela.

TERREMOTO OGGI IN ABRUZZO E NELL’ADRIATICO CENTRALE: I DETTAGLI INGV

In questo caso si è trattato di un sisma di magnitudo 2.2 gradi sulla scala Richter, avvenuto alle ore 23:27 di ieri, martedì 13 dicembre 2022. Le sue coordinate geografiche sono state 42.5270 gradi di latitudine, 13.5140 di longitudine, e una profondità di 17 chilometri sotto il livello del mare. Fano Adriano, Crognaleto, Cortino, Tossiccia e Montorio al Vomano, i paesi più vicini alla zona del terremoto, mentre la città più vicina è risultata essere Teramo, distante 22 chilometri, con L’Aquila alla stessa distanza e Montesilvano più staccata a 52 chilometri.

Chiudiamo questo focus sulle scosse di terremoto più importanti verificatesi nella giornata di oggi o nelle ultime ore, con il sisma registrato nel mar Adriatico Centrale, di magnitudo 2.8 gradi sulla scala Richter. Anche in questo caso si è trattato di un evento tellurico avvenuto nella serata di ieri, precisamente alle ore 22:48, in mare aperto (coordinate geografiche 42.6250 gradi di latitudine, 16.2190 di longitudine, ad una profondità di 6 km).











