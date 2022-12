Terremoto oggi Macerata M 3.2/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Messina

Quali sono state le scosse di terremoto verificatesi oggi, lunedì 12 dicembre 2022, in Italia? Come sempre andremo a scoprirle insieme su questa pagina, facendo il punto tramite il bollettino pubblicato e aggiornato live da parte dell’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. L’ultimo evento tellurico importante è quello avvenuto nella regione Marche, precisamente a 7 chilometri a sud ovest di Serravalle di Chienti, in provincia di Macerata. Si è trattato di un sisma di magnitudo 3.2 gradi sulla scala Richter, localizzato nel cuore della notte passata, precisamente alle ore 7:40 di questa mattina.

Le sue coordinate geografiche sono state 43.0210 gradi di latitudine, 12.9150 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare, e stando a quanto segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, nelle vicinanze l’epicentro si trovano i comuni di Monte Cavallo, Pieve Torina, Muccia, Valtopina e Nocera Umbra, località del maceratese ma anche del perugino. La città più vicina è invece risultata essere Foligno, distante 19 chilometri, con Perugia più staccata a 44 e infine Terni a 56.

TERREMOTO OGGI A MESSINA: TUTTI I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto si è verificata oggi in Sicilia, precisamente a due chilometri a est del paese di Capizzi, in provincia di Messina, In questo caso si è trattato di una scossa più leggera rispetto a quella precedente, di magnitudo 1.9 gradi sulla scala Richter, e avvenuta in una località con coordinate geografiche (lat, lon) 37.8530, 14.5070 ad una profondità di 34 km.

La scossa è stata registrata all’1 e 44 minuti della notte passata, nei pressi di Cerami, Troina, Nicosia, Mistretta e Gagliano Castelferrato. Caltanissetta, distante 56 chilometri, è risultata essere la città più vicina all’epicentro, con Acireale più staccata a 64 e Catania alla stessa distanza. Le due scosse di terremoto segnalate su questa pagina non hanno causato danni a edifici o vie di comunicazione ne tanto meno dei feriti. Saremo pronti ad aggiornarvi in caso di altre scosse di terremoto.

