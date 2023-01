Terremoto oggi Eolie M 2.6/ Ingv ultime notizie, scossa di M 6.0 in Indonesia

Sono diverse le scosse di terremoto che sono state registrate oggi, mercoledì 18 gennaio 2023, in Italia, a cominciare da quella avvenuta alle Isole Eolie con una magnitudo di 2.6 gradi sulla scala Richter alle 9:25 di stamane. Da segnalare anche un terremoto in località Pesaro. Come riferito dall’INGV, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’evento tellurico è stato localizzato di preciso lungo la costa marchigiana pesarese, in mare aperto, ennesimo sisma avvenuto in quella zona d’Italia dallo scorso mese di novembre.

Terremoto oggi Perugia M 2.6/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Massa

L’evento tellurico è stato comunque lieve, di magnitudo 2.0 gradi sulla scala Richter, e registrato alle ore 1:03 fra martedì 17 e mercoledì 18 gennaio 2023. Il sisma è stato individuato in una località con coordinate geografiche pari a 44.0000 gradi di latitudine, 13.3190 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare e secondo quanto segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, la città più vicina all’epicentro è risultata essere Fano, distante 30 chilometri, con Pesaro a 34, quindi Ancona a 46, Rimini a 61 e infine Cesena a 87.

Terremoto oggi Pesaro M 2.4/ Ingv ultime notizie, forte scossa M 6.1 in Giappone

TERREMOTO OGGI IN FRANCIA E IN INDONESIA: I DETTAGLI INGV

Da segnalare un’altra scossa di terremoto avvenuta di preciso in Francia, con una magnitudo di 2.7 gradi sulla scala Richter. Il sisma è stato localizzato venti minuti dopo la mezzanotte di ieri, con una profondità di 4 chilometri. Inoltre, una forte scossa è stata registrata dall’Ingv in Indonesia, precisamente a Minahassa Peninsula, Sulawesi; in questo caso l’evento tellurico è stato di magnitudo 6.0 gradi sulla scala Richter, ma la sua profondità è stata di 159 chilometri sotto il livello marino di conseguenza i suoi effetti sono stati attutiti.

Terremoto oggi Macerata M 2.2/ Ingv ultime notizie, lieve scossa anche a Pesaro

Segnaliamo una scossa di terremoto registrata dall’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia non nella giornata di oggi ma in quella di ieri, sempre nelle Marche, lungo la Costa Marchigiana Anconetana. L’evento, avvenuto alle ore 22:57, è stato registrato in provincia di Ancona con una magnitudo di 2.6 gradi sulla scala Richter e una profondità di 7 chilometri sotto il livello del mare. infine sono state registrate due scosse a Malta, una di magnitudo 4.7 alle 5:21 e una di magnitudo 3.6 alle 9:46. Tutte le scosse segnalate su questa pagina non hanno causato danni e feriti, in attesa di notizie più certe sul sisma indonesiano.











© RIPRODUZIONE RISERVATA