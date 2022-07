Terremoto oggi Eolie M 3.0/ Ingv ultime notizie, scosse anche a Foggia e Perugia

E’ sabato 16 luglio 2022 e anche oggi andremo a fare il punto su quali sono state le scosse di terremoto che si sono verificate in Italia e nel resto del mondo. Stando a come sottolineato dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo evento tellurico degno di nota è stato quello localizzato alle Isole Eolie, in provincia di Messina (Sicilia). Il sisma è stato registrato alle 4:10 di questa mattina ed ha avuto magnitudo 3.0 gradi sulla scala Richter, e coordinate geografiche pari a 38.7990 gradi di latitudine, 15.1920 di longitudine, e una profondità di 254 chilometri sotto il livello del mare.

Terremoto oggi Rieti M 1.7/ Ingv ultime notizie, forte scossa di M 5.8 in Ecuador

Stando a quanto specificato dalla Sala Sismica INGV-Roma, in zona troviamo Messina, distante 74 chilometri e Reggio Calabria a 86. Un’altra scossa di terremoto è avvenuta oggi alle ore 3:36 con una magnitudo di 2.2 gradi sulla scala Richter, nella regione Puglia, precisamente a undici chilometri a sud ovest della località di Manfredonia (provincia di Foggia). In quel caso si è trattato di un sisma avente coordinate geografiche (lat, lon) 41.5530, 15.8270 ad una profondità di 11 km. I paesi limitrofi sono stati Zapponeta e San Giovanni Rotondo, mentre Manfredonia, Foggia, Cerignola e San Severo le località più vicine all’epicentro.



TERREMOTO OGGI A PERUGIA E NEL MAR TIRRENO

Altro terremoto avvenuto oggi è stato quello di Preci, in provincia di Perugia, registrato alle ore 2:23 della notte passata e avente una magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter. In questo caso l’ipocentro, la profondità, è stato di 11 chilometri, e il sisma è stato localizzato a 33 chilometri da Foligno e a 47 da Terni. Infine segnaliamo una scossa di terremoto avvenuta oggi, all’1:13 di notte, presso il mar Tirreno Meridionale, in mare aperto, di magnitudo 2.4 gradi sulla scala Richter. In questo caso le città più vicine all’epicentro sono state Messina, Reggio Calabria e Lamezia Terme, distanti 35, 46 e 87 chilometri dall’epicentro. Tutte le scosse segnalate su queste pagine non hanno causato danni ne tanto meno dei feriti.

LEGGI ANCHE:

Terremoto oggi Rieti M 3.2/ Ingv ultime notizie, sciame sismico a ForlìTERREMOTO OGGI MELDOLA M 3.2/ Ingv ultime notizie, scossa avvertita anche a Cesena

© RIPRODUZIONE RISERVATA