Terremoto oggi Rieti M 3.2/ Ingv ultime notizie, sciame sismico a Forlì

E’ giunto il momento anche oggi, giovedì 14 luglio 2022, di fare il punto sulle scosse di terremoto che sono state registrate in Italia e nel resto del mondo. Secondo quanto comunicato come sempre tempestivamente dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo evento significativo avvenuto nel nostro Paese è stato quello registrato a 4 chilometri a ovest della località di Accumoli, in provincia di Rieti.

Si è trattato di un evento tellurico di magnitudo 3.2 gradi sulla scala Richter che è stato registrato dalla Sala Sismica INGV-Roma alle ore 4:21 della notte passata, fra mercoledì 13 e giovedì 14 luglio 2022, e avente coordinate geografiche pari a 42.6830 gradi di latitudine, 13.1980 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare. In zona si trovano i comuni di Cittareale, Amatrice, Arquata del Tronto, Norcia e Cascia, paesi della provincia di Rieti, Perugia e Ascoli Piceno, spesso e volentieri nominati su queste pagine in quanto ad alta intensità sismica. Le città più vicine sono invece risultate essere L’Aquila, Teramo e Terni, distanti rispettivamente 40, 42 e 47 chilometri.

TERREMOTO OGGI, SCIAME SISMICO A FORLI’ E PROVINCIA

Sempre nella giornata di oggi si è verificata una scossa di terremoto, o meglio, uno sciame sismico, in provincia di Forlì. L’Ingv ha infatti riportato ben 14 scosse fra la serata di ieri e le cinque di stamane, fra cui una magnitudo 2.7 gradi sulla scala Richter avvenuta alle ore 2:59 e avente coordinate geografiche pari a 44.1050 gradi di latitudine, 12.0650 di longitudine, e una profondità di 7 chilometri sotto il livello del mare.

In zona i comuni di Predappio, Bertinoro, Forlimpopoli e Castrocaro Terme, mentre Forlì è risultata essere la città più vicina, distante 13 chilometri, con Cesena a 15 e Faenza a 25. Le scosse segnalate su questa pagina non hanno causato danni ne tanto meno dei feriti: rimaniamo in attesa di eventuali altri movimenti tellurici per la giornata odierna.

