La scossa di terremoto oggi principale è stata quella segnata come sempre dagli ottimi tecnici dell’Ingv in quel della Basilicata. Nelle ultime settimane la zona lucana sta registrando diversi tremori, tutti fortunatamente molto lievi, e anche quello avvenuto stamane alle ore 5:57 non ha destato alcuna preoccupazioni. La scossa di terremoto oggi in questione ha infatti avuto una magnitudo di 1.8 gradi sulla scala Richter, una magnitudo quindi tutt’altro che “minacciosa” e che quasi sicuramente avrà fatto in modo che nessuno avrà avvertito il sisma in questione. L’epicentro è stato individuato, secondo quanto si legge sul bollettino dell’istituto, a quattro chilometri a ovest di Ferrandina, in provincia di Matera (siamo a 24 chilometri dalla città dei sassi), nonché nei pressi di Salandra e Miglionico.

Un’altra scossa di terremoto oggi è stata localizzata in Piemonte e anche in questo caso si è trattato di un evento sismico decisamente lieve visto che la magnitudo è stata inferiore addirittura a quella del movimento precedente. I sismografi hanno infatti registrato una M pari a 1.7 gradi sulla scala Richter alle ore 5:24 di questo giovedì 19 dicembre 2024, e meno di una settimana dal Natale. Siamo di preciso a sette chilometri da Acceglio, nel cuneese, vicino a Bellino e Prazzo, nonché ad una cinquantina di chilometri proprio dalla cittadina piemontese.

TERREMOTO OGGI, I MOVIMENTI PRINCIPALI DELLE ULTIME ORE

Restiamo su quella magnitudo e spostiamoci in Sicilia, continuando quindi questo tour dell’Italia da nord a sud. Lungo la costa agrigentina, a circa 50 chilometri da Mazara del Vallo e da Agrigento, è stato registrato un sisma con una magnitudo di 1.6 gradi sulla scala Richter alle ore 3:12 della giornata odierna.

Infine segnaliamo un altro terremoto sempre ad Acceglio, questa volta con una magnitudo più leggera rispetto a quella di prima (M 1.6), nonché uno in Albania, un sisma con una magnitudo di 1.8 gradi sulla scala Richter che era stato localizzato alle ore 22:50 di ieri sera. Tutti i terremoti sin qui elencati non hanno avuto alcun effetto sulla popolazione locale ne tanto meno sul territorio.

