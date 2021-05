Terremoto oggi Firenze M 2.8/ Ingv ultime notizie, trema anche il Tirreno meridionale

Sono diverse le scosse di terremoto registrate oggi in Italia dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Quella più forte si è verificata in Toscana, in provincia di Firenze, precisamente a un chilometro a nord dal comune di San Godenzo. Si è trattato di un movimento tellurico di magnitudo 2.8 gradi sulla scala Richter avvenuto alle ore 2:10 della notte fra venerdì 14 maggio e sabato 15.

L’epicentro è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma in una zona con coordinate geografiche pari a 43.94 gradi di latitudine e 11.62 di longitudine, mentre l’ipocentro, la profondità, è stato individuato a 8 chilometri sotto il livello del mare. Da segnalare i comuni nelle vicinanze, leggasi Dicomano, Londa, Vicchio, Premilcuore e Marradi, mentre a livello di città troviamo Firenze a 35 chilometri di distanza, con Prato a 43 e Forlì (Emilia Romagna), a 46.

TERREMOTO OGGI A FIRENZE MA ANCHE FRA SICILIA E CALABRIA

Sempre oggi è stato registrato un terremoto di magnitudo 2.1 gradi lungo la costa siciliana nord orientale, in mare, provincia di Messina. Il sisma è avvenuto sempre alle 2:10 della notte passata, ed ha avuto una magnitudo di 2.1 gradi sulla scala Richter. Stando a quanto emerso tre sono i comuni limitrofi l’epicentro, Villafranca Tirrena, Spadafora e Venetico, mentre Messina dista 24 chilometri e Reggio Calabria 36. infine vanno segnalate due scosse di terremoto registrate oggi nel mar Tirreno Meridionale, non troppo distanti dal sisma appena elencato. La prima delle due scosse è avvenuta alle ore 3:03 di notte, a circa 30 chilometri da Messina, in una zona con coordinate geografiche pari a 38.47 gradi di latitudine e 15.58 di longitudine, ad una profondità di 129 km, e con una magnitudo invece di 2.3 gradi sulla scala Richter. La seconda ha invece avuto una magnitudo di 2.2 gradi ed è stata localizzata alle 3:06, qualche minuto dopo quella precedente. In tutti i casi non si sono verificati danni a cose o persone.

