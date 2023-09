Terremoto oggi Firenze M 4.9/ Ingv ultime notizie, epicentro a Marradi: danni e scuole chiuse

Una forte scossa di terremoto è stata registrata oggi in provincia di Firenze. Il sisma, di magnitudo 4.9 sulla scala Richter, è avvenuto alle ore 05:10 del mattino e ha avuto come epicentro il Comune di Marradi, con coordinate geografiche (lat, lon) 44.0580, 11.5870 ad una profondità di 8 km secondo i dati riportati dalla Sala Sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) di Roma. Poco prima, alle ore 04:38, ne era stato ravvisato un altro, di magnitudo 3.3 sulla scala Richter, con medesimo epicentro.

Il fenomeno, in virtù della sua rilevanza, è stato avvertito ampiamente in diverse Regioni. “L’evento sismico è stato risentito in tutta l’area dell’Appennino tosco-emiliano, in Romagna, nella provincia di Firenze e in tutta la parte settentrionale della Toscana. Risulta essere stato avvertito in un’area compresa tra Perugia e Trento”, ha affermato l’INGV. Al momento non sono stati segnalati problemi a persone, anche se per la paura in molti sono scesi in strada. Diversa la situazione per i danni, con molte abitazioni e strutture che hanno riportato crepe e caduta di calcinacci.

Terremoto oggi Firenze M 4.9: danni a diverse strutture

I Comuni che hanno riportato danni a causa del terremoto di oggi a Firenze sono diversi. “Abbiamo molte strutture danneggiate, anche il palazzo comunale, e stiamo evacuando una porzione di una casa di riposo, dieci persone”, ha affermato la sindaca di Tredozio (Forlì-Cesena) Simona Vietina. Anche nell’epicentro, Marradi, sono a lavoro i Vigili del Fuoco per comprendere l’entità dei danni. “Saranno controlli effettuatati con la massima accuratezza. Ora con la luce del giorno, le verifiche saranno ancora più approfondite”, lo ha assicurato Monia Monni, assessore alla protezione civile della Toscana.

È anche in virtù di ciò che alcune scuole questa mattina non hanno aperto. È accaduto ad esempio a Marradi, a Modigliana, a Borgo san Lorenzo Omoboni, a Firenzuola Buti e a Palazzuolo Moschetti. A Riolo Terme invece si è deciso di fermare solo le elementari e le medie. Istituti regolarmente aperti invece a Ravenna e a Faenza, così come a Forlì, dove oggi è attesa la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per l’inizio dell’anno scolastico.











