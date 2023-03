Terremoto oggi Foggia M 1.5/ Ingv ultime notizie, forte scossa in Papua Nuova Guinea

E’ martedì 14 marzo 2023 e anche oggi andremo a fare il punto su quali siano state le scosse di terremoto principali che si sono verificate in Italia. Secondo quanto segnalato l’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, attraverso il suo classico bollettino aggiornato in tempo reale, l’ultimo evento tellurico è quello che si è verificato a due chilometri a sud ovest di Lesina, in provincia di Foggia, dove è stata registrata una scossa molto lieve di magnitudo 1.5 gradi sulla scala Richter.

Stefano Fiordelisi critica fisico di Antonella?/ "Fai attività fisica, il tuo mondo è lo sport", web insorge

L’evento tellurico è avvenuto di preciso alle ore 3:06 della notte passata, fra lunedì 13 e martedì 14 marzo 2023, ed ha avuto coordinate geografiche pari a 41.8460 gradi di latitudine, 15.3450 di longitudine, e una profondità di 5 chilometri sotto il livello del mare. Il sisma, secondo quanto segnalato la Sala Sismica INGV-Roma, ha interessato i comuni di Poggio Imperiale, Apricena, San Paolo di Civitate, Chieuti e Serracapriola, tutte località del foggiano, mentre la cittadina con 50mila abitanti più vicina all’epicentro è risultata essere San Severo, distante 18 chilometri, con Foggia più staccata a 46, quindi Manfredonia a 54 e Cerignola a 80.

Signorini rivelazione choc su Soleil Sorge/ "Le ho presentato un mio amico e..."

TERREMOTO OGGI M 1.4 A CAMERINO, I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto è stata segnalata oggi nella regione Marche, precisamente a sei chilometri ad est della località di Camerino, in provincia di Macerata. In questo caso il movimento tellurico è stato di magnitudo 1.4 gradi sulla scala Richter, ed è stato localizzato alle ore 3:27 di notte in una zona con coordinate geografiche pari a 43.1330 gradi di latitudine, 13.1440 di longitudine e una profondità di 8 chilometri sotto il livello del mare.

La Sala Sismica INGV-Roma, ha localizzato i seguenti comuni in zona: Serrapetrona, Caldarola, Belforte del Chienti, Pievebovigliana e Cessapalombo, tutti paesi della provincia di Macerata, mentre la città più vicina è risultata essere Foligno, distante 41 chilometri, con Perugia a 61, quindi Ancona a 62. Segnaliamo infine una scossa di terremoto di magnitudo 6.2 gradi sulla scala Richter avvenuta alle ore 1:49 italiane in Papua Nuova Guinea.

SFOOTING/ Lotta allo spreco con l’etichetta “O al gatto o alla suocera”

© RIPRODUZIONE RISERVATA