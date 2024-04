Terremoto oggi Foggia M 1.9/ Ingv ultime notizie: trema di nuovo la Puglia, sisma anche a Montefalco

TERREMOTO OGGI A FOGGIA: NUOVA SCOSSA IN PUGLIA

La Puglia torna a tremare dopo la scossa di terremoto di ieri: oggi un nuovo sisma è stato registrato vicino Lesina, in provincia di Foggia, stavolta di magnitudo ancor più bassa, infatti ML 1.9 sulla scala Richter. Il terremoto si è verificato alle ore 07:02 ed è stato individuato dalla Sala Sismica di Roma dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) con le seguenti coordinate geografiche: latitudine 41.8960, longitudine 15.3210 e ad una profondità di 10 chilometri.

Invece, un terremoto di magnitudo ML 1.7 è avvenuto nella zona di Perugia, per la precisione a 2 chilometri da Montefalco, in Umbria. In questo caso l’epicentro è stato individuato a latitudine 42.9110, longitudine 12.6670 e ad una profondità di 10 chilometri. I Comuni entro i 15 chilometri dall’epicentro sono Bevagna, Foligno, Trevi, Gualdo Cattaneo, Spello, Castel Ritaldi, Giano dell’Umbria, Cannara e Campello sul Clitunno.

TERREMOTO: DOPO LA PUGLIA, SCOSSA ANCHE IN EMILIA-ROMAGNA

Dalla Puglia all’Emilia Romagna: due scosse di terremoto hanno caratterizzato la giornata di ieri, giovedì 25 aprile 2024, ma per fortuna l’entità non è stata così forte da rappresentare un motivo di preoccupazione per i cittadini e gli esperti. La seconda è stata di magnitudo ML 2.4 sulla scala Richter ed è stato registrato alle ore 17:05 di ieri a tre chilometri da Castellarano, in provincia di Reggio Emilia.

L’epicentro del sisma è stato individuato dalla Sala Sismica dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) con le seguenti coordinate geografiche: latitudine 44.4980, longitudine 10.6940 e a una profondità di 25 chilometri. Per quanto riguarda invece i Comuni entro i 15 chilometri dall’epicentro del terremoto di oggi, l’Ingv indica Prignano sulla Secchia (MO), Baiso (RE), Viano (RE), Sassuolo (MO), Fiorano Modenese (MO), Casalgrande (RE), Scandiano (RE), Serramazzoni (MO), Maranello (MO), Carpineti (RE), Formigine (MO), Casina (RE) e Albinea (RE).

