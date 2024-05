Terremoto oggi Foggia M 2.0/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Crotone

E’ sabato 25 maggio 2024, andiamo a scoprire anche oggi come ogni giorno le principali scosse di terremoto registrate sul nostro territorio. L’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, che ogni giorno registra e cataloga i principali sismi, ha segnalato una scossa di terremoto a 4 chilometri a nord ovest di Lesina, in provincia di Foggia, un sisma che ha avuto una magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter.

Terremoto Campi Flegrei oggi M 2.7/ 6 scosse nella notte, i residenti: “Noi da qui non ce ne andiamo”

L’evento è stato segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma nel cuore della notte passata, alle ore 2:11 fra venerdì 24 e sabato 25 maggio 2024, e le sue coordinate geografiche sono state 41.8900 gradi di latitudine, 15.3200 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare. In zona sono stati individuati i comuni di Poggio Imperiale, Chieuti, Apricena, Serracapriola e San Paolo di Civitate, mentre la città con almeno 50mila abitanti più vicina al sisma è risultata essere San Severo, distante 23 chilometri dall’epicentro, con Foggia più staccata a 51, quindi Manfredonia a 58, Cerignola a 85 e infine Benevento a 96 chilometri.

TERREMOTO CIRÒ ML 4.0/ Ingv ultime notizie: scossa in provincia di Crotone

TERREMOTO OGGI CROTONE, I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto è stata localizzata alle ore 5:04 di oggi, a due chilometri a est di Carfizzi, in provincia di Crotone, nella regione Calabria. In questo caso si è trattato di un sisma più leggero, avendo avuto una magnitudo di 1.6 gradi sulla scala Richter.

Il terremoto è stato localizzato sempre dalla Sala Sismica INGV-Roma in una zona con coordinate geografiche pari a 39.3040 gradi di latitudine, 16.9960 di longitudine e una profondità di 24 chilometri sotto il livello del mare. I paesi individuati nel raggio di venti chilometri dall’epicentro sono stati Melissa, San Nicola dell’Alto, Strongoli, Casabona e Pallagorio, mentre la città più vicina è stata Crotone, registrata ad una distanza di 27 chilometri, con Catanzaro più staccata a 56, quindi Cosenza a 64 e infine Lamezia Terme a 69. Le scosse segnalate su questa pagina non hanno causato danni ne feriti, in caso di novità saremo pronti ad aggiornarvi.

Terremoto Campi Flegrei oggi M 1.9/ Pozzuoli, 58 case sgomberate, verrà rimossa la ruota panoramica

© RIPRODUZIONE RISERVATA