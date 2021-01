Terremoto oggi Foggia M 2.4/ Ingv ultime notizie, trema il comune di Carpino

Consueto appuntamento con le scosse di terremoto che sono avvenute oggi in Italia. L’Istituto nazionale italiano di geofisica e vulcanologia, più comunemente noto come Ingv, segnala un solo evento tellurico, quello avvenuto in provincia di Foggia, in Puglia. Il terremoto è stato registrato alle ore 2:37 di oggi, venerdì 29 gennaio, a 3 chilometri a sud est di Carpino. L’evento ha avuto una magnitudo di 2.4 gradi sulla scala Richter e coordinate geografiche pari a 41.83 gradi di latitudine e 15.89 gradi di longitudine, mentre l’ipocentro, la profondità, è stato localizzato a 33 chilometri sotto il livello del mare.

Come riferito dalla Sala Sismica INGV-Roma, il terremoto odierno nel foggiano ha interessato i comuni di Ischitella, Vico del Gargano, Cagnano Varano, Rodi Garganico e Monte Sant’Angelo, mentre, a livello di città, segnaliamo la presenza a 22 chilometri di distanza di Manfredonia, nonché a 50 di Foggia.

TERREMOTO OGGI A FOGGIA, IERI SERA SCOSSA A CATANIA

Il terremoto avvenuto oggi è in Puglia è stato l’unico di magnitudo superiore ai 2.0 gradi segnalato per la giornata odierna dall’Ingv. In precedenza era stata comunicata una scossa in Sicilia, in provincia di Catania. L’evento tellurico è avvenuto a tre chilometri ad ovest di Randazzo con una magnitudo di 2.1 gradi sulla scala Richter. Il sisma è stato registrato dall’Istituto alle ore 23:41 di ieri sera, in una zona con coordinate geografiche precise pari a 37.88 gradi di latitudine e 14.91 di longitudine, mentre l’ipocentro è stato localizzato 23 km sotto il livello marino. La Sala Operativa INGV_OE (Catania) ricorda i comuni che hanno avvertito la scossa di ieri sera, leggasi Santa Domenica Vittoria (provincia di Messina), nonché Maletto, Maniac, Roccella Valdemone e Floresta. Le città più prossime all’epicentro sono invece state Catania e Messina, distanti 45 e 66 chilometri. In entrambi i terremoto non si sono verificati danni ne tanto meno dei feriti, vista la loro moderata potenza.

