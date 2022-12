Terremoto oggi Foggia M 3.2/ Ingv ultime notizie, forte scossa a Taiwan

Nuove scosse di terremoto sono state registrate anche oggi, giovedì 15 dicembre 2022, in Italia e non solo. Come sempre a classificarle e a riportarle è stato l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, noto anche semplicemente come INGV, che ha comunicato un evento tellurico in provincia di Foggia, sulla costa garganica, con una magnitudo di 3.2 gradi. La scossa è avvenuta alle ore 5:32 di questa mattina e non ha causato alcun danno ne tanto meno dei feriti. Un altro terremoto è stato registrato in provincia di Macerata, di preciso a sei chilometri a sud ovest di Serravalle di Chienti (siamo nelle Marche). Si è trattato di un sisma molto lieve, di magnitudo 1.6 gradi sulla scala Richter, registrato dai sismografi nel cuore della notte passata, alle ore 1:57 fra mercoledì 14 e giovedì 15 dicembre 2022.

La scossa di terremoto ha avuto coordinate geografiche pari a 43.0260 gradi di latitudine, 12.9170 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare, mentre, stando a quanto segnalato come sempre dalla Sala Sismica INGV-Roma, i Comuni limitrofi la zona dell’epicentro sono stati Monte Cavallo, Pieve Torina Muccia, Valtopina e Segro. Foligno, distante 19 chilometri, è risultata invece essere la città più vicina alla zona del sisma, con Perugia più staccata a 44 chilometri.

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha segnalato un’altra scossa di terremoto per la giornata di oggi, di preciso a tre chilometri a sud di Sant’Angelo in Vado, in provincia di Pesaro Urbino, sempre nelle Marche.

Anche in questo caso si è trattato di un evento tellurico lieve, di magnitudo 1.5 gradi sulla scala Richter, avvenuto alle 3:35 di notte, e registrato in una zona con coordinate geografiche pari a 43.6420 gradi di latitudine, 12.4230 di longitudine, e una profondità di 11 chilometri sotto il livello del mare. Stando a quanto segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, in zona sono stati individuati i Comuni di Mercatello sul Metauro, Peglio, Urbania, Belforte all’Isauro e Piandimeleto, tutte località del pesarese. La città più vicina è risultata essere Arezzo, distante 48 chilometri, così come Rimini, mentre Pesaro è stata localizzata a 50 chilometri dall’epicentro. Da segnalare infine un evento tellurico in quel di Taiwan con una magnitudo di 6.0 gradi, alle ore 5:03 di questa mattina.

