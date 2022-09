Terremoto oggi Forlì-Cesena M 2.2/ Ingv ultime notizie, lieve scossa anche a Rieti

Scopriamo insieme anche oggi, giovedì 29 settembre 2022, quali sono le scosse di terremoto che si sono verificate in Italia e nel resto del mondo. Secondo quanto segnalato dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, sul nostro territorio non sono stati segnalati movimenti tellurici importanti nelle ultime ore, visto che stando al bollettino di oggi, nessun sisma ha ampiamente superato la magnitudo 2.0 gradi sulla scala Richter. L’ultimo evento “rilevante” rimane quindi quello accaduto nella regione Emilia Romagna, precisamente a Tredozio, in provincia di Forlì-Cesena, registrato alle ore 5:32 con una magnitudo di 2.2 gradi sulla scala Richter. Un’altra scossa è stata segnalata nel Lazio, precisamente a sette chilometri a nord ovest della località di Accumoli, in provincia di Rieti.

Terremoto oggi Perugia M 2.3/ Ingv ultime notizie, lieve scossa anche a Roma

Il terremoto di oggi ha avuto una potenza di soli 1.8 gradi sulla scala Richter, ed è stato registrato nel cuore della notte passata, alle ore 1:02 fra mercoledì 28 e giovedì 29 settembre 2022. Le sue coordinate geografiche sono invece state 42.7410 gradi di latitudine, 13.1840 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare, mentre in merito ai comuni limitrofi, la Sala Sismica INGV-Roma segnala Norcia, Arquata del Tronto, Cittareale, Cascia e Amatrice, comuni della provincia di Ascoli Piceno, Perugiia e Rieti, essendo il sisma avvenuto a cavallo fra tre regioni, appunto Lazio, quindi Umbria e Marche, zona ad alta intensità.

Terremoto oggi Spoleto M 2.1/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Catania

TERREMOTO OGGI, UNA SCOSSA DI M 2.0 A SCANDRIGLIA

Teramo è invece risultata essere la città più vicina all’epicentro, distante 44 chilometri, con Foligno a 46, quindi L’Aquila a 47 e infine Terni a 48. Da segnalare anche un’altra scossa di terremoto avvenuta non oggi ma nella tarda serata di ieri, precisamente alle ore 23:08, in quel di Scandriglia, sempre in provincia di Rieti.

In questo caso l’evento tellurico è stato di magnitudo 2.0 gradi sulla scala Richter, con coordinate geografiche pari a 42.1660 gradi di latitudine, 12.8290 di longitudine, e una profondità di 12 chilometri sotto il livello del mare. Nerola, Montorio Romano, Poggio Moiano, Monteflavio e Poggio Nativo sono i comuni segnalati in zona, mentre la città più vicina è risultata essere Tivoli distante 23 chilometri.

Terremoto oggi Genova M 2.2/ Ingv ultime notizie, scosse anche nelle Marche

© RIPRODUZIONE RISERVATA