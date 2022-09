Terremoto oggi Perugia M 2.3/ Ingv ultime notizie, lieve scossa anche a Roma

E’ mercoledì 28 settembre 2022 e anche oggi facciamo il punto sulle scosse di terremoto che si sono registrate in Italia e non solo nelle scorse ore. Secondo quanto segnalato dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, attraverso il proprio portale web, l’ultimo evento tellurico degno di nota è stato quello avvenuto nella regione Umbria nel cuore della notte passata, alla ore 2:32. A sette chilometri a ovest di Spoleto, noto comune della provincia di Perugia, è avvenuto un sisma di magnitudo 2.3 gradi sulla scala Richter avente coordinate geografiche pari a 42.7570 gradi di latitudine, 12.6580 di longitudine, e una profondità di 9 chilometri sotto il livello del mare.

Secondo quanto comunicato dalla Sala Sismica INGV-Roma, in zona si trovano le località di Castel Ritaldi, Giano dell’Umbria, Massa Martana, Acquasparta e Campello sul Clitunno, paesi della provincia di Perugia e Terni, e proprio Terni è risulta essere la città più vicina al sisma, distante 22 chilometri, con Foligno leggermente più staccata, a 23, quindi Perugia a 45.

TERREMOTO OGGI IN PROVINCIA DI ROMA: I DETTAGLI

L’Ingv ha segnalato oggi anche un’altra scossa di terremoto, in questo caso a 3 chilometri a est di Nemi, in provincia di Roma. Il sisma è stato più lieve rispetto a quello precedente, avendo avuto una magnitudo di 1.8 gradi sulla scala Richter, ed è avvenuto stamane all’alba, precisamente alle ore 4:04 di oggi, mercoledì 28 settembre 2022. Le sue coordinate geografiche sono state 41.7160 gradi di latitudine, 12.7570 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare.

In zona sono stati segnalati i comuni di Velletri, Genzano, Lanuvio, Rocca di Papa e Lariano, mentre la cittadina più vicina è risultata essere Aprilia, quindi Pomezia e Tivoli e infine Roma, distante 30 chilometri dall’epicentro. Da segnalare infine un’altra scossa di terremoto in provincia di Perugia registrata alle 5:57 di stamane con una magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter, di preciso a Castel Ritaldi. Le tre scosse di terremoto verificatesi oggi e segnalate su questa pagina non hanno causato alcun danno ne tanto meno dei feriti, vista la loro moderatezza.

