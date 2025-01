La fotografia delle scosse di terremoto oggi ci restituisce una situazione di grande tranquillità con una magnitudo massima di 2,1 gradi e uno sciame sismico vicino a Messina, con diverse scosse in Sicilia. Nulla comunque di importante, visto che nessuno degli eventi tellurici segnalati dall’Ingv ha causato dei feriti o dei danni. Ma vediamo nello specifico le principali scosse di terremoto oggi, a cominciare da quella localizzata in Romagna, l’unica che fino ad ora ha superato la magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter. E’ stata individuata a cinque chilometri a nord ovest di Santa Sofia, in provincia di Forlì e Cesena, nei pressi di Galeata e Premilcuore, nonché vicino a Forlì e Faenza.

Ha avuto una magnitudo di 2.1 gradi sulla scala Richter ed è stata registrata alle ore 2:07 della notte scorsa. Proseguiamo con il sopracitato sciame sismico localizzato lungo la costa orientale della Sicilia, fra la tarda serata di ieri e le ore 1:19 di stanotte. Anche in questo caso si è trattato comunque di una serie di eventi tellurici decisamente leggeri, visto che il principale ha avuto una magnitudo di 1.4 gradi sulla scala Richter.

TERREMOTO OGGI, DA NORCIA AL CILE, I DETTAGLI

Tutte le scosse hanno avuto lo stesso epicentro, ovvero, lungo il mare ma a pochi chilometri dalla costa, vicino a Terme Vigliatore e Oliveri, nonché a 39 chilometri da Messina e a 48 da Reggio Calabria. Con la stessa magnitudo il terremoto oggi localizzato nella regione Umbria, zona della nostra penisola dove si verificano spesso e volentieri delle scosse. L’epicentro è stato localizzato ad un chilometro dalla nota località di Norcia, alle ore 1:57, non troppo distante da Cascia e Preci. Foligno e Terni sono state le due città più vicine all’epicentro, mentre è avvenuto vicino ad Acireale e Catania il sisma localizzato in quel di Milo, nell’etneo, in Sicilia.

La magnitudo è sempre stata la stessa, 1.4 gradi sulla scala Richter, e in zona sono stati individuati i comuni di Zafferana Etnea e Maletto. Concludiamo con un evento tellurico avvenuto oltre i confini italiani, precisamente in Cile: alle ore 21:43 di ieri sera del nostro Paese, un sisma con una magnitudo 6.1 gradi sulla scala Richter. L’evento è stato chiaramente avvertito ma non ha causato danni.