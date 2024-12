La principale scossa di terremoto oggi, 31 dicembre 2024 e ultimo giorno dell’anno, non ha superato la quota di magnitudo 2.0 gradi sulla scala Richter, di conseguenza anche le ultime ore sono state decisamente positive per quanto riguarda la situazione sismica sul nostro territorio. L’evento più importante è stato quello individuato in Sicilia, a due chilometri a est di Santa Domenica Vittoria, in provincia di Messina, una scossa che ha avuto una magnitudo di 1.8 gradi sulla scala Richter localizzata alle ore 2:51 vicino a Roccella Valdemone e Randazzo.

Le due principali città individuate in zona sono state Acireale e Catania e come facilmente intuibile la scossa di terremoto oggi non ha causato alcun danno ne tanto meno alcun ferito. Spostiamoci dalla Sicilia alla Puglia per una scossa di terremoto oggi avente una magnitudo di 1.6 gradi sulla scala Richter, individuata vicino a Foggia, precisamente lungo la costa Garganica. Il sisma è stato localizzato alle ore 1:13 della notte passata vicino a Lesina e Chieuti, due comuni del Foggiano, nonché ad una trentina di chilometri da San Severo e a 61 da Foggia.

TERREMOTO OGGI A CASERTA E A VERONA, I DETTAGLI INGV

Altre due scosse di terremoto oggi sono state individuate in Campania e in Veneto. La prima ha avuto una magnitudo di 1.2 gradi sulla scala Richter, ed è avvenuta nei pressi di Roccamonfina, in provincia di Caserta. Il sisma è stato localizzato poco dopo la mezzanotte, alle ore 00 e 13 minuti, vicino a Marzano Appio e Teano.

La seconda scossa è stata invece segnalata a Garda, noto comune sull’omonimo lago della provincia di Verona, nei pressi di Bardolino e Torri del Bencao. In questo caso l’evento è stato individuato alle ore 4:09 di notte. Segnaliamo infine una scossa di terremoto registrata ieri sera, alle ore 20:27, in quel di Paitone, in provincia di Brescia, con una magnitudo di 2.1 gradi. Il sisma è stato registrato vicino a Nuvolento, nella nota provincia della regione Lombardia.

