TERREMOTO OGGI IN GRECIA E SULLA COSTA RAGUSANA: LE ULTIME NOTIZIE INGV

È iniziato per il momento molto “soft” il 2025 ed è sempre una buona notizia parlando di eventi sismici: un terremoto oggi sulla Costa Ragusana, un altro in Grecia e poco più nel primo bollettino di giornata di questo 2 gennaio 2025. Alle ore 3.48, appena prima dell’alba, la Sicilia vede segnalare dal centro nazionale INGV un terremoto di grado M 2.0 sulla scala Richter al largo di Ragusa e Pozzallo: vista la dimensione ridotta della magnitudo e la distanza importante da riva (circa 50 km dal capoluogo siciliano) non vi sono ovviamente danni né vibrazioni avvertite dalla popolazione.

Diversa invece la situazione in Grecia, nell’area nord-ovest vicino alla città di Giannina per il terremoto oggi segnalato sempre da INGV con magnitudo importante 3.5 Richter: il sisma avvenuto poco prima delle 6, con una profondità di ipocentro pari a circa 10 km sotto il livello del terreno, è stato avvertito nettamente dalla popolazione sebbene non vi sia al momento riscontrato alcun danno a persone, strade o cose. Altri mini-terremoti si segnalano infine oggi nell’area del Centro Italia tra Rieti, Perugia e Macerata, ma mai con magnitudo sopra l’1,5 sulla scala Richter.

MAPPA TERREMOTO ITALIA NEL DICEMBRE 2024: 37 SCOSSE AL GIORNO, SOLO 14 SOPRA M 3.0

Augurandosi come sempre che non vi sia un nuovo terremoto oggi (né in seguito) degno di nota come impatto e frequenza, dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia è giunto per il Capodanno il resoconto completo dell’attività sismica dell’ultimo mese dell’anno. Nel dicembre 2024 sono stati in tutto 1147 i terremoti segnalati dall’INGV, in diminuzione per fortuna rispetto al mese precedente, con una media che si attesta su 37 scosse circa al giorno.

Valori bassi e con magnitudo per la maggior parte delle volte sempre inferiore alle soglie di “attenzione”: sono infatti stati solo 14 i sismi sopra al grado M 3.0 (tra qui quello del 9 dicembre in provincia di Caserta, ndr), mentre 139 sono rimasti sopra la quota M 2.0 tra i quasi 1200 terremoti avvenuti tra il 1 e il 31 dicembre 2024. Sono invece stati solo due le segnalazioni imponenti di un terremoto sopra il grado M 4.0, senza danni ma con lo spavento importante della popolazione: si tratta dell’evento del 9 dicembre (M 4.1) al confine tra Slovenia e Friuli, e del terremoto registrato appena prima di Natale il 23 dicembre al largo del Mar Tirreno meridionale.

