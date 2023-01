Terremoto oggi Frosinone M 2.3/ Ingv ultime notizie, scossa di M 5.9 in Indonesia

Quali sono state le scosse di terremoto che si sono verificate oggi, martedì 24 gennaio 2023, in Italia e nel resto del Paese? Come sempre andremo a scoprirlo insieme attraverso il bollettino dell’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. L’ultimo sisma “importante” verificatosi oggi è quello avvenuto a un chilometro di distanza dalla località di Alvito, in provincia di Frosinone (regione Lazio). Si è trattato di un sisma di magnitudo 2.3 gradi sulla scala Richter che è stato segnalato nella notte passata, alle ore 3:55 fra lunedì 23 e martedì 24 gennaio 2023.

Il terremoto di oggi è stato individuato di preciso in un epicentro con coordinate geografiche pari a 41.6880 gradi di latitudine, 13.7500 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare, mentre i comuni in zona, come segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, sono stati quelli di Vicalvi, Posta Fibreno, Gallinaro, San Donato Val di Comino e Fontechiari. Latina, distante 75 chilometri dall’epicentro, è risultata essere la città più vicina al sisma, con L’Aquila più staccata a 79, quindi Velletri a 81. Il terremoto di oggi a Frosinone non ha causato danni ne dei feriti.

TERREMOTO OGGI AD ANCONA E IN INDONESIA: I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto si è verificata oggi nella regione Marche, precisamente lungo la solita Costa Marchigiana Anconetana, in provincia di Ancona. Il sisma, in questo caso, è stato di magnitudo 2.0 gradi sulla scala Richter, ed è stato registrato poco dopo la mezzanotte di ieri, alle ore 00 e 10 minuti. Le sue coordinate geografiche sono state 43.9810 gradi di latitudine, 13.3870 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare.

In zona non sono stati individuati dei comuni in quanto il sisma è stato localizzato in mare aperto, mentre la città più vicina è risultata essere Fano, distante 33 chilometri, quindi Pesaro a 39, Ancona a 42, Rimini a 66 e infine Cesena a 93. Segnaliamo infine una scossa di terremoto avvenuta in Indonesia, in mare aperto, con una magnitudo di 5.9 gradi sulla scala Richter e una profondità di 61 chilometri sotto il livello del mare. Non sono stati segnalati danni ne feriti, ma si attendono eventuali notizie più certe nel corso della giornata odierna.

