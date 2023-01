Terremoto oggi Isole Eolie M 2.8/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Pesaro

E’ giunto il momento di andare a scoprire insieme quali siano state le scosse di terremoto che si sono verificate nella giornata di oggi, lunedì 23 gennaio 2023, in Italia e non solo. Come si legge sul sito dell’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo evento tellurico importante è stato quello avvenuto alle Isole Eolie, in provincia di Messina (Sicilia).

Si è trattato di un evento tellurico di magnitudo 2.8 gradi sulla scala Richter registrato nel cuore della notte passata, alle ore 3:19 fra domenica 22 e lunedì 23, e classificato con un epicentro con coordinate geografiche pari a 38.5030 gradi di latitudine, 14.9880 di longitudine, e una profondità di 236 chilometri sotto il livello del mare. Lipari, Santa Marina Salina, Leni e Malfa sono stati i Comuni più vicini alla zona del terremoto, mentre Messina, Reggio Calabria e Acireale le città più prossime, distanti rispettivamente 60, 72 e 100 chilometri dall’epicentro.

TERREMOTO OGGI PESATO E COSENZA: I DETTAGLI INGV

Sempre nella giornata di oggi l’Ingv ha segnalato una serie di scosse di terremoto lungo la solita costa marchigiana pesarese, in provincia di Pesaro. Tre gli eventi tellurici registrati fra cui quello più forte delle ore 00 e 37 minuti con una magnitudo di 2.7 gradi sulla scala Richter. Il terremoto è stato localizzato in un epicentro con con coordinate geografiche pari a 43.9990 gradi di latitudine, 13.3920 di longitudine, e una profondità di 11 chilometri sotto il livello del mare, mentre le cittadine in zona individuate sono state Fano, distante 34 chilometri, Pesaro a 40 e infine Ancona a 44.

Segnaliamo anche un’altra scossa di terremoto avvenuta oggi in Italia, di preciso lungo la Costa Calabra nord occidentale (provincia di Cosenza). Il terremoto di oggi è stato di magnitudo 2.0 gradi sulla scala Richter, registrato alle 2:38 della scorsa notte e in una zona con coordinate geografiche pari a 39.4500 gradi di latitudine, 15.9820 di longitudine, e una profondità di 56 chilometri sotto il livello del mare.











