Terremoto oggi Genova M 2.0/ Ingv ultime notizie, forte scossa di M 5.8 in Iran

Anche per oggi, mercoledì 5 ottobre 2022, andremo a vedere quali sono state le scosse di terremoto che si sono verificate sul territorio italiano nonché oltre i confini. Stando a quanto specificato dal portale dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia che ogni giorno registrava live i vari movimenti, l’ultimo sisma è quello avvenuto a un chilometri di distanza da Bargagli, in provincia di Genova (in Liguria), ed è stato un movimento tellurico comunque lieve, di magnitudo 2.0 gradi sulla scala Richter.

La scossa è stata segnalata durante la notte passata, precisamente all’1:19 fra martedì 4 e mercoledì 5 ottobre 2022, ed è stata registrata in una zona con coordinate geografiche pari a 44.4380 gradi di latitudine, 9.0940 di longitudine, e una profondità di 8 chilometri sotto il livello del mare. Nella zona sono stati individuati i comuni di Davagna, Lumarzo, Uscio, Bogliasco e Pieve Ligure, tutti del genovese, e proprio Genova è risultata essere la città più vicina all’epicentro, distante 13 chilometri, con Savona più staccata a 51, e quindi Alessandria a 65.

TERREMOTO OGGI A RIETI E IN IRAN: I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto lieve è stata segnalata oggi dall’Ingv a cinque chilometri ad est di Cantalice, in provincia di Rieti nel Lazio. In questo caso l’evento tellurico è stato di magnitudo 1.7 gradi sulla scala Richter, e registrato alle ore 2:45 di notte.

Le coordinate geografiche sono state 42.4700 gradi di latitudine e 12.9710 di longitudine, mentre l’ipocentro, la profondità, è stata individuata a 9 chilometri sotto il livello marino. Micigliano, Poggio Bustone, Cittaducale, Castel Sant’Angelo e Borgo Velino i comuni in zona, mentre Terni è risultata essere la città più vicina all’epicentro, distante 28 chilometri, con L’Aquila a 38 e Guidonia a 56. Infine va segnalata una violenta scossa di terremoto avvenuta oggi in Iran di magnitudo 5.8 gradi sulla scala Richter alle ore 4:21 di stamane: al momento non si hanno notizia di danni o feriti.

