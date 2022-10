Terremoto oggi Macerata M 2.7/ Ingv ultime notizie, lieve scossa a Cuneo

Facciamo il punto su quali siano state le scosse di terremoto nella giornata di oggi, lunedì 3 ottobre 2022, in Italia e nel resto del mondo. Secondo quanto segnalato dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo evento tellurico degno di nota è stato quello avvenuto nelle Marche, precisamente a sette chilometri a sud est da Bolognola, in provincia di Macerata. L’evento tellurico è avvenuto poco dopo la mezzanotte di ieri, precisamente alle ore 00:17 fra domenica 2 ottobre elunedì 3, ed è stato di magnitudo di 2.7 gradi sulla scala Richter.

Secondo quanto segnalato dall’Ingv, le sue coordinate geografiche sono state 42.9400 gradi di latitudine, 13.2570 di longitudine, e una profondità di 26 chilometri sotto il livello del mare, mentre, come spiegato dalla Sala Sismica INGV-Roma, in zona vi sono i comuni di Montefortino, Montemonaco, Amandola, Ussita e Castelsantangelo sul nera. A livello di città, quella più vicina segnalata è stata Foligno, distante 45 chilometri dall’epicentro, quindi Teramo a 48, e Terni infine a 62. Il terremoto di oggi avvenuto nelle Marche non ha provocato danni ne tanto meno dei feriti.

TERREMOTO OGGI A CUNEO DI MAGNITUDO 1.5 GRADI SULLA SCALA RICHTER

Un’altra scossa di terremo si è verificata oggi nella regione Piemonte, un evento tellurico più lieve rispetto a quello precedente. Nel dettaglio il sisma è stato localizzato a un chilometro a ovest di Stroppo, in provincia di Cuneo, e la sua magnitudo è stata di 1.5 gradi sulla scala Richter.

Le sue coordinate geografiche sono state 44.5040 gradi di latitudine, 7.1170 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare, mentre, stando a quanto segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, in zona vi sono le località di Elva, Macra, Prazzo, Marmora e Celle di Macra, tutti comuni del cuneese. Infine diamo uno sguardo alle cittadine più vicine, a cominciare da Cuneo, distante 37 chilometri, con Moncalieri a 71, Torino a 78, quindi Sanremo a 93 e infine Asti a 97.

