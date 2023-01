Terremoto oggi Grecia M 5.0/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Pesaro

Quali sono state le scosse di terremoto verificatesi oggi in Italia e nel mondo? Per scoprirlo andiamo come sempre a consultare il bollettino aggiornato in tempo reale da parte dell’Ingv. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha segnalato una scossa avvenuta in Grecia con una magnitudo di 5.0 gradi sulla scala Richter.

L’evento è stato registrato nel cuore della notte passata, alle ore 3:52 fra venerdì 6 e sabato 7 gennaio 2023, ed ha avuto coordinate geografiche pari a 39.3520 gradi di latitudine, 26.2330 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare. Al momento non sono stati segnalati danni ne tanto meno delle persone coinvolte, ma rimaniamo comunque in attesa di aggiornamenti nel corso della giornata odierna. Per quanto riguarda l’Italia, invece, la scossa principale è avvenuta di preciso presso la provincia di Pesar0, in mare aperto, con una magnitudo di 2.7 gradi sulla scala Richter (ore 6:31 di oggi).

TERREMOTO OGGI NEL MAR TIRRENO E A ROMA: I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto si è verificata presso il mar Tirreno Meridionale, in mare aperto, alle ore 2:48 della notte. Si è trattato di un evento comunque lieve, con una magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter, registrato in una zona con coordinate geografiche di 38.6390 gradi di latitudine, 13.4800 di longitudine, e una profondità, il cosiddetto ipocentro, di 36 chilometri sotto il livello del mare. Essendo il sisma avvenuto lontano dalla terraferma non sono stati individuati paesi in zona, mentre la città più vicina è risulta essere Palermo, distante 59 chilometri, con Bagheria più staccata a 62.

Infine segnaliamo una scossa di terremoto avvenuta oggi in provincia di Roma, per l’esattezza a Olevano Romano, con una magnitudo di 1.8 gradi sulla scala Richter. Il sisma è stato localizzato alle ore 1:57 con una profondità di 9 chilometri, in una zona dove si trovano Bellegra, Roiate, San Vito Romano, Serrone e Rocco Santo Stefano, tutti comuni in provincia di Roma. La cittadina più vicina è invece risultata essere Tivoli, ad una distanza di 23 chilometri, con Velletri più staccata a 29 e quindi Guidonia a 30. Il terremoto romano non ha causato danni ne tanto meno dei feriti vista la sua scarsa “potenza”.











