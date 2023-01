Terremoto oggi Pesaro M 3.0/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Isernia

E’ giunto il momento di andare a scoprire assieme quali sono state anche oggi, venerdì 6 gennaio 2023, le scosse di terremoto verificatesi nel nostro Paese. Stando a quanto segnalato dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia che ogni giorno ci regala il suo bollettino aggiornato live delle scosse, l’ultimo evento degno di nota è stato quello verificatosi per l’ennesima volta da inizio novembre in provincia di Pesaro, lungo la costa delle Marche. Il terremoto ha avuto una magnitudo di 3.0 gradi ed è stato localizzato alle 7:02 di oggi. Un’altra scossa di terremoto è stata registrata oggi lungo lo stretto di Messina, fra Sicilia e Calabria, alle ore 4:21 della giornata di oggi.

Il sisma è stato molto lieve, con una magnitudo di soli 1.9 gradi sulla scala Richter, ed è stato localizzato in una zona con coordinate geografiche pari a 37.8660 gradi di latitudine, 15.5810 di longitudine, e una profondità di 30 chilometri sotto il livello del mare. Stando a quanto segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, pochi i comuni in zona visto che il terremoto di oggi è stato registrato in mare, e precisamente Roghudi, Motta San Giovanni e Melito di Porto Salvo, tutte località del reggino. E proprio Reggio Calabria è risultata essere la città più vicina all’epicentro, distante 28 chilometri, con Messina a 37, quindi Acireale a 46, Catania a 59 e infine Siracusa a 93.

TERREMOTO OGGI ISERNIA M 1.5: I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto è stata segnalata oggi dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia a due chilometri a ovest di Montaquila, in provincia di Isernia (Molise). Un sisma di magnitudo 1.5 gradi sulla scala Richter avvenuto nel cuore della notte passata, fra giovedì 5 e venerdì 6 gennaio 2023 alle ore 1 e 09.

Le sue coordinate geografiche sono state 41.5760 gradi di latitudine, 14.0950 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare. In zona le località di Colli a Volturno, Filignano, Fornelli, Scapoli e Rocchetta a Volturno, tutte della provincia di Isernia, mentre la città più vicina è risultata essere Caserta, a 59 chilometri, con Aversa a 68 e infine Giugliano di Campania a 72. Tutte e due le scosse di terremoto segnalate oggi su questa pagina non hanno causato danni ne feriti.

