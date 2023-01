Terremoto oggi Pesaro M 2.5/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Caserta

Andiamo insieme a scoprire anche oggi, giovedì 5 gennaio 2022, quali sono state le scosse di terremoto più importanti registrate nelle scorse ore in Italia e non solo. Secondo quanto segnalato dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia che ogni giorno classifica e analizza i terremoto mondiali, l’ultimo evento tellurico degno di nota è quello avvenuto a due chilometri a sud est della località di San Pietro Infine, in provincia di Caserta.

L’evento tellurico è stato di magnitudo 2.0 gradi sulla scala Richter ed è stato registrato alle ore 4:20 della giornata di oggi, giovedì 5 gennaio 2022. Il terremoto ha avuto coordinate geografiche pari a 41.4310 gradi di latitudine, 13.9660 di longitudine, e una profondità di 31 chilometri sotto il livello del mare, mentre, per quanto riguarda le località in zona, si segnalano Mignano Monte Lungo, San Vittore del Lazio, Rocca d’Evandro, Cervaro e Conca Casale. A livello di città con più di 50mila abitanti, invece, Caserta è risultata quella più vicina all’epicentro, distante 50 chilometri, con Aversa più staccata a 55, quindi Giugliano di Campania a 59 e infine Marano di Napoli a 62. La scossa di terremoto registrata oggi a Caserta non ha provocato danni ne tanto meno dei feriti.

TERREMOTO OGGI NELLE MARCHE: TUTTI I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto è stata segnalata oggi dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ancora una volta nella regione Marche, precisamente lungo la Costa Marchigiana Pesarese, in provincia di Pesaro Urbino. L’evento tellurico ha avuto una magnitudo di 2.5 gradi sulla scala Richter, ed è stato registrato alle ore 4:07 di oggi, in una zona con coordinate geografiche pari a 43.9620 gradi di latitudine, 13.2940 di longitudine, e una profondità di 9 chilometri sotto il livello del mare.

Secondo quanto segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, in zona non sono stati individuati dei Comuni visto che il terremoto è avvenuto in mare aperto, mentre la cittadina più vicina è risultata essere Fano, distante 26 chilometri, con Pesaro più staccata a 31, quindi Ancona a 42, Rimini a 59 e infine Cesena a 86.

