Terremoto oggi in Calabria M 2.0/ Ingv ultime notizie, scossa vicino a Cosenza

Consueto appuntamento con la lista di scosse di terremoto che sono state registrate oggi, o nelle ultime ore, in Italia e nel resto del mondo. Per analizzarla andiamo a scoprire quanto comunicato dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, a cominciare dall’ultima scossa verificatasi in Italia, quella delle ore 20:52 di ieri sera avvenuta in Calabria. Il sisma è stato segnalato in mare, non troppo distante dalla Costa Calabra sud occidentale, quella che tocca le provincie di Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria.

L’evento tellurico è stato moderato, avendo avuto una magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter, mentre, per quanto riguarda le coordinate geografiche, il sisma ha avuto latitudine di 38.977 gradi e longitudine di 15.758, con un ipocentro, una profondità, di ben 177 chilometri sotto il livello del mare. Stando a quanto riferisce la sala Sismica INGV-Roma, nella zona del sisma non sono stati individuati dei comuni, mentre, in merito alle città più vicine con almeno 50.000 abitanti, si segnalano Lamezia Terme a 49 chilometri dall’epicentro, quindi Cosenza a 56, Catanzaro a 73, Messina a 89 e infine Reggio Calabria a 97.

TERREMOTO OGGI IN CALABRIA, TUTTI I DETTAGLI DELL’INGV

Secondo l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, la zona del sisma presenta una frequente attività, visto che l’ultimo precedente risale a pochi giorni fa, il 18 novembre scorso alle ore 9:42 di mattina, una scossa sempre di magnitudo 2.0 gradi. A inizio mese, il 3 novembre, segnalato un altro movimento tellurico, questa volta di magnitudo 2.5 alle ore 4:00 di notte, infine, il 28 ottobre scorso, un altro terremoto di magnitudo 2.2 gradi sulla scala Richter, alle ore 22:02 di sera. Non vi sono altre scosse di terremoto da segnalare se non quella in provincia di Pistoia, a 5 chilometri a sud est della località di Piteglio, che vi avevamo già comunicato nella giornata di ieri: ecco tutti i dettagli

