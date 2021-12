Terremoto oggi Isole Eolie M 2.3/ Ingv ultime notizie, una scossa anche a Catania

Facciamo il consueto punto anche oggi, martedì 28 dicembre 2021, sulle scosse di terremoto che si sono verificate in Italia, e come sempre ci affidiamo ai professionisti dell’Ingv, l’istituto nazionale italiano di geofisica e vulcanologia. L’ultimo sisma segnalato è quello delle ore 3:16 della scorsa notte, di magnitudo 2.3 gradi sulla scala Richter, avvenuto di preciso alle Isole Eolie, in provincia di Messina. Si è trattato di un terremoto localizzato in una zona con coordinate geografiche pari a 38.676 gradi di latitudine, 14.224 gradi di longitudine, e una profondità di 9 chilometri sotto il livello del mare.

Stando a quanto specificato dalla Sala Sismica INGV-Roma, non viene segnalato alcun comune nella zona mentre a livello cittadino il paese principale più vicino risulta essere Bagheria, distante però 91 chilometri, con Palermo più staccato a 98. Alle ore 3:51 di oggi, martedì 28 dicembre 2021, è stato segnalato anche un terremoto di magnitudo 1.6 gradi sulla scala Richter avvenuto sempre in Sicilia, questa volta in località Milo, in provincia di Catania. In questo caso il terremoto ha avuto coordinate geografiche pari a 37.758 gradi di latitudine, 15.048 di longitudine e una profondità di 4 chilometri sotto il livello marino.

TERREMOTO OGGI A CATANIA, ISOLE EOLIE E SAVONA: TUTTI I DETTAGLI DELL’INGV

La Sala Operativa INGV_OE (Catania) ha segnalato in zona i comuni di Zafferana Etnea, Sant’Alfio, Santa Venerina, Giarre e Linguaglossa, mentre, a livello di città, le più vicine risultano essere Acireale, distante 19 chilometri, e Catania, posizionata invece a 29 chilometri dall’epicentro.

Infine segnaliamo una scossa di terremoto registrata nella giornata di ieri in Liguria, precisamente ad un chilometro ad ovest di Calice Ligure, comune in provincia di Savona. Il sisma è avvenuto alle ore 17:23 con una magnitudo di 2.4 gradi sulla scala Richter, ed è stato registrato con con coordinate geografiche (lat, lon) 44.205, 8.28 ad una profondità di 9 km. In tutti e tre i casi di terremoto non si sono verificati danni a persone e/o cose.

