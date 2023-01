Terremoto oggi Argentina M 6.6/ Ingv ultime notizie, lieve scossa a Perugia

Facciamo il punto anche oggi, sabato 21 gennaio 2023, su quali siano state le principale scosse di terremoto verificate in Italia e non solo. Come si legge sul bollettino aggiornato in tempo reale da parte dell’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo evento tellurico importante è quello registrato in Argentina, precisamente una scossa di magnitudo 6.6 gradi avvenuta a nord del Paese, non troppo distante dal confine con il Paraguay. L’evento tellurico è stato segnalato a Santiago del Estero Province alle ore 23:09 italiane quando in Argentina erano le 19:09, e le sue coordinate geografiche sono state -26.7150 gradi di latitudine, -63.2130 di longitudine, e una profondità di 596 chilometri sotto il livello marino. Il sisma è stato molto violento ma fino ad ora le autorità non hanno comunicato alcun danno ne tanto meno dei feriti o morti, anche se bisognerà attendere le prossime ore per avere un quadro della situazione più certo.

Per quanto riguarda l’Italia si segnala invece una scossa di terremoto nella regione Umbria molto lieve, un sisma di magnitudo 1.9 gradi sulla scala Richter registrato a cinque chilometri a ovest di Coastacciaro, in provincia di Perugia. L’evento tellurico è stato segnalato nel cuore della notte passata, alle ore 2:11 fra venerdì 20 e sabato 21 gennaio 2023, in una zona con coordinate geografiche pari a 43.3390 gradi di latitudine, 12.6530 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto i livelli del mare. Stando a quanto riferito dalla Sala Sismica INGV-Roma, in zona si trovano i comuni di Gubbio, Sigillo, Scheggia e Pascelupo, Fossato di Vico e Cantiano, tutti della provincia perugina, e proprio Perugia è risultata essere la città più vicina all’epicentro, distante 34 chilometri, con Foligno a 43, quindi Fano a 64.

TERREMOTO OGGI PISTOIA M 2.0: I DETTAGLI INGV

Segnaliamo infine una scossa di terremoto registrata non oggi ma nella giornata di ieri a quattro chilometri a sud ovest della località di Cutigliano, in provincia di Pistoia (siamo in Toscana). In questo caso l’evento tellurico è stato di magnitudo 2.0 gradi sulla scala Richter, registrato alle ore 21:49 di ieri sera, e in una zona con coordinate geografiche pari a 44.0650 gradi di latitudine, 10.7360 di longitudine, e un ipocentro di 54 km.

San Marcello Pistoiese, Piteglio, Abetone, Bagni di Lucca e Fiumalbo, località della provincia di Lucca e Pistoia, sono stati i comuni individuati in zona, mentre le cittadine più vicine all’epicentro sono state proprio Pistoia e Lucca, distanti rispettivamente 21 e 31 chilometri, seguite da Prato e Viareggio a 35 e 45 chilometri di distanza.

