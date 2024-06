Terremoto oggi Isole Eolie, magnitudo 2.7/ Ultime notizie Ingv: scosse anche a L’Aquila, M 2.4

Terremoto oggi a Messina: magnitudo 2.7 poco distante dallo Stromboli

Quella tra ieri ed oggi – lunedì 17 giugno 2024 – sembra essere stata una nottata abbastanza tranquilla dal punto di vista delle scosse di terremoto, almeno stando alle rilevazioni fatte nelle ultime ore dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) che sono scattati con maggiore intensità attorno all’una di notte nel messinese, in una zona che già ieri era stata colpita di diverse – fortunatamente tutte lievi e quasi sempre in mare – scosse di terremoto. Nel frattempo, la terra è tornata a tremare anche a L’Aquila, mentre nella notte non sono mancati neppure eventi sismici nella già martoriata e complicata area dei Campi Flegrei.

Per partire dal sisma più intenso della nottata – come vi anticipavamo poche righe fa -, dobbiamo tornare alle ore 00:52 e soffermarci sulle Isole Eolie, in provincia di Messina, con un evento che secondo le rilevazioni dell’Ingv ha raggiunto una magnitudo di 2.7 sulla scala Richter. Il terremoto si è sviluppato precisamente alle coordinate 8.6910, 15.3460 – in pieno mare, poco distanti dallo Stretto di Messina e dal vulcano Stromboli – con una profondità (o ipocentro) localizzata a 189 km: fortunatamente il sisma non ha causato danni e non è stato avvertito in nessuna città, con Messina che si trova a 58 km di distanza.

Desta particolare preoccupazione tra gli esperti la situazione sismica attorno alla provincia di Rieti, con la piccola città di Accumoli che è stata colpita da un primo terremoto poco dopo la mezzanotte di oggi e da un secondo – identico in intensità – poco dopo le 5 del mattino. Nel dettaglio – riporta l’Ingv – il primo sisma si è originato alle ore 00:14 alle coordinate 42.6980/13.3290; mentre per il secondo dobbiamo spostarci fino alle ore 5:09 e alle coordinate 42.6950/13.3090: per entrambe le scosse di terremoto la magnitudo è stata di 1.6 sulla scala Richter.

Spostandoci – poi – poco più il là di Rieti fino a L’Aquila, attorno alle ore 3 (precisamente le 3:07) un sisma ha risvegliato la popolazione della cittadina di Pizzoli con una magnitudo di appena 1 che non è stata sufficiente neppure a svegliare le persone che stavano dormendo; mentre poche ore dopo (e arriviamo alle 5:37) un altro terremoto ha interessato l’area di Fontecchio, sempre in provincia di L’Aquila, con una potenza di 2.4 ma – fortunatamente – senza alcun danno alle strutture o ai residenti. Infine, nella notte sono stati rilevati dall’Ingv anche quattro scosse (tutte molto lievi) nell’area di Campi Flegrei, che si uniscono alle due già rilevate nella serata di ieri, attorno alle ore 20.











