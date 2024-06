Terremoto oggi Siracusa M 2.1/ Ingv ultime notizie, scossa sulla costa di Portopalo di Capo Passero

Le scosse di terremoto avvenute oggi in Italia non destano particolarmente preoccupazione, dato che come comunicato prontamente dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) le uniche di magnitudo rilevante sono avvenute con epicentro in mare e non sono state rilevate dalla popolazione. La prima, poco dopo la mezzanotte, è stata di M 2.0 ed ha avuto come epicentro lo Stretto di Messina, nel tratto compreso tra Reggio Calabria e il capoluogo peloritano. La Sala Sismica di Roma, in particolare, lo ha registrato con coordinate geografiche (lat, lon) 38.3580, 15.6840 ad una profondità di 16 km. Il Comune più vicino, a 12 km di distanza, è Scilla, poi più lontani Bagnara Calabra e Palmi.

Terremoto oggi Perugia M 2.4/ Ingv ultime notizie, scossa anche ad Arezzo

L’altra scossa invece si è verificata poco dopo, alle ore 00:39, più a Sud, ovvero nella Costa Siracusana, ed è stata di M 2.1. La Sala Sismica di Roma dell’INGV l’ha localizzata con coordinate geografiche (lat, lon) 36.6190, 15.0800 ad una profondità di 5 km. Una zona più vicina alla terraferma rispetto al sisma precedente. È per questo motivo che l’episodio potrebbe essere stato avvertito molto lievemente nel Comune di Portogallo di Capo Passero, in provincia di Siracusa, distante 9 km dall’epicentro, così come in quello vicino di Pachino.

Terremoto Campi Flegrei, il piano di fuga durerà 72 ore/ I cittadini di Pozzuoli ospitati in Lombardia

Scosse di terremoto oggi: trema la Sicilia

La zona della Sicilia in questi giorni è comunque particolarmente colpita da scosse di terremoto di lieve entità: non solo oggi si sono verificati questo genere di fenomeni. Nella giornata di ieri, alle 23:14, ad esempio, c’era stato un altro sisma di M 2.1, sempre nella Costa siciliana nord orientale, ovvero nei pressi di Messina, con coordinate geografiche (lat, lon) 38.3690, 15.4350 ad una profondità di 121 km. Anche in questo caso non è stata avvertita dalla popolazione, sebbene il Comune di Villafranca Tirrena non fosse poi così distante dall’epicentro.

Terremoto oggi Isole Eolie M 2.8/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Crotone

Per quanto riguarda gli episodi sulla terraferma, invece, il più recente è stato di M 1.5 e si è verificato Maletto, in provincia di Catania, con coordinate geografiche (lat, lon) 37.7600, 14.9740 ad una profondità di 18 km. Anche questo però è stato poco sentito.











© RIPRODUZIONE RISERVATA