Terremoto oggi La Spezia M 1.8/ Ingv ultime notizie, un sisma anche a Foggia

Scopriamo insieme anche oggi, venerdì 15 marzo 2024, quali sono state le principali scosse di terremoto che si sono registrate in particolare in Italia. Spulciando come sempre il portale dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, emerge come l’ultimo evento tellurico per importanza sia stato quello localizzato a due chilometri a nord di Calice al Cornoviglio, in provincia di La Spezia, nella regione Liguria.

Il sisma di magnitudo 1.8 gradi sulla scala Richter è stato registrato dalla Sala Sismica INGV-Roma alle ore 1:49 nel cuore della notte passata fra giovedì 14 e venerdì 15 marzo 2024, ed ha avuto un epicentro con coordinate geografiche pari a 44.2570 gradi di latitudine, 9.8360 di longitudine e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare. La scossa è stata individuata in una zona dove, nel raggio di 20 km sono stati registrati i comuni di Rocchetta di Vara, Zignago, Beverino, Bolano e Brugato mentre la città con almeno 50mila abitanti più vicina al sisma è risultata essere La Spezia, distante 17 chilometri dall’epicentro, con Carrara a 29, quindi Massa a 35, poi Viareggio a 55 e infine Lucca a 70.

TERREMOTO OGGI FOGGIA, I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto è stata registrata sempre la notte passata in Puglia. Anche in questo caso si è trattato di un sisma lieve, avendo avuto una magnitudo di 1.9 gradi sulla scala Richter, ed è stato localizzato di preciso a dieci chilometri a sud di Rignano Garganico, in provincia di Foggia.

L’evento è avvenuto la notte passata alle ore 1:00, e le sue coordinate geografiche sono state 41.5950 gradi di latitudine, 15.6200 di longitudine e una profondità di 23 chilometri sotto il livello del mare. In zona individuati i comuni di Rignano Garganico, San Marco in Lamis e San Giovanni Rotondo, mentre la città più vicina è risultata essere Foggia, distante 16 chilometri dall’epicentro, con San Severo più staccata a 22, quindi Manfredonia a 25, Cerignola a 44 e infine Barletta a 63 chilometri di distanza.

