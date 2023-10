Terremoto oggi M 1.5 Pozzallo (Ragusa)/ Ingv ultime notizie: gravi scosse M 6.3 Afghanistan e M 6 in Messico

SITUAZIONE TRANQUILLA PER LE SCOSSE DI TERREMOTO OGGI IN ITALIA

È uno scenario quasi “schizofrenico” quello che riguarda le scosse di terremoto oggi – domenica 8 ottobre 2023 – tra Italia ed estero: alla situazione molto tranquilla a livello sismico nel nostro Paese – anche nei Campi Flegrei – fanno da contraltare ultime notizie pessime in arrivo da Afghanistan, Messico e Papua Nuova Guinea. Andando però con ordine cominciamo dagli eventi sismici italiani delle ultime ore: l’ultima scossa di terremoto oltre i gradi 2 di magnitudo Richter è stata registrata ieri sera al largo del Mar Ionio (M 2.4, epicentro in mare aperto a circa 83 km sud-est da Reggio Calabria).

Terremoto Campi Flegrei, sciame sismico si è placato?/ Vulcanologo vs Dl: “Pochi soldi e piano vecchio”

Il terremoto oggi invece di maggior entità è quello registrato dal servizio nazionale INGV sulla Costa Ragusana in Sicilia, tra Pozzallo e Pachino: nessun danno e nessuna segnalazione, sisma con ipocentro a circa 9 km sotto il livello del mare con comuni interessati vicini all’epicentro che risultano essere Pozzallo, Ispica e Scicli, tutti in provincia di Ragusa.

Terremoto oggi M 2.6 a Piacenza/ Ingv ultime notizie, forti scosse in Afghanistan e Messico

GRAVE INVECE IL BILANCIO ALL’ESTERO: 2MILA MORTI PER TERREMOTO IN AFGHANISTAN, SCOSSE FORTI IN MESSICO E NUOVA GUINEA

Completamente opposta la situazione oggi all’estero, con un lunga lista di eventi sismici dall’Oceania al Medio Oriente fino al Sud America: il terremoto avvenuto ieri nell’area di Herat in Afghanistan ha segnato il grado di magnitudo 6.3 Richter purtroppo provocando almeno 2.053 morti, 9.240 feriti e 1.329 case distrutte nel giro di poche ore, bilancio peggiorato dalle continue scosse di assestamento durate fino a notte fonda.

Simile violenza nella scossa ma per fortuna, data la posizione, diverse le conseguenze per il terremoto avvenuto in Messico nella giornata di sabato: sisma di grado m 6.0 nel sud del Paese, avvertito però anche a Città del Messico. Danni ingenti ma nessuna vittima per fortuna registrata dalle autorità: l’ecicentro è stato localizzato nella città di Matias Romero, che si trova nello Stato di Oaxaca. Il terremoto ha danneggiato la strada che collega l’istmo di Tehuantepec, di fatto la stretta area del territorio messicano che separa l’Oceano Pacifico dall’Atlantico. Nella serata di ieri sisma anche in Papua Nuova Guinea, appena sopra l’Australia: doppia scossa di grado M 5.8 e M 5.9 Richter, senza per fortuna danni a persone o cose per via dell’epicentro situato nell’Oceano Pacifico.

Terremoto oggi Piacenza M 2.1/ Ingv ultime notizie, scossa lieve anche ad Ascoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA