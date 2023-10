Ultime notizie/ Ultim’ora oggi 8 ottobre 2023: terremoto in Afghanistan, oltre 2mila morti e 10 mila feriti

Ultime notizie Afghanistan, il terremoto squarcia Herat: oltre 2mila morti e 10mila feriti

Mentre il Medio Oriente vive ore di fibrillazione per la guerra esplosa ieri tra Hamas e Israele, in Afghanistan si contano le vittime dell’ennesimo tragico terremoto avvenuto questa volta nell’area di Herat, ad ovest del Paese. La violenta serie di scosse tra cui la più forte di magnitudo 6.3 Richter ha portato ad almeno 2mila morti con più di 10mila feriti: «Purtroppo le vittime sono molte… il bilancio delle vittime e’ di oltre mille persone», così aveva etto solo ieri sera un portatore del governo, Bilal Karimi, alla AFP.

L’aggiornamento con le ultime notizie sul bilancio delle vittime si è però purtroppo portato fino a più di 2mila anime spazzate via dalla furia dei sismi: l’epicentro del terremoto è stato a circa 40 chilometri (25 miglia) a nord-ovest della città di Herat, ed è stato seguito da una scossa di assestamento di magnitudo 5,5 sulla scala Richter. Oltre 1.300 case sono state totalmente o parzialmente distrutte e la conta dei danni è al momento ancora incalcolabile. L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) in Afghanistan ha dichiarato di aver inviato 12 ambulanze a Zenda Jan per evacuare le vittime negli ospedali. Poche ore prima sabato un sisma di magnitudo 6 è stato registrato nel sud del Messico, con scosse che avvertite anche nella capitale Città del Messico: molti danni materiali ma fortunatamente nessuna vittima.

La guerra tra Hamas e Israele: ultime notizie, quasi 600 morti in 24 ore

In Israele, Hamas ha portato un attacco con la Tempesta al-Aqsa, causando almeno 300 israeliani uccisi con 1590 feriti – bilancio aggiornato alle ultime notizie di domenica 8 ottobre mattina – mentre 50 persone sono state prese in ostaggio. Le forze israeliane hanno reagito con una operazione militare chiamata Spade di Ferro che ha provocato a Gaza almeno 256 morti palestinesi con quasi 2mila feriti.

Il leader israeliano Netanyahu ha dichiarato: “Siamo in guerra”. Le località appartenenti allo stato d’Israele sotto assedio sono 21 e Hanyeh, leader del movimento Hamas ha dichiarato che questa campagna è stata lanciata per difendere la moschea di Al-Aqsa. La risposta del premier israeliano è stata perentoria con la dichiarazione che i palestinesi pagheranno un prezzo altissimo per questa azione. Intanto si registrano anche interventi da parte di altri stati con l’Iran che ha dichiarato di essere fiero di quello che stanno facendo i combattenti palestinesi. I miliziani appartenenti ad Hamas sono entrati in Israele dalla striscia ed in contemporanea è stato lanciato un massiccio attacco missilistico. La risposta israeliana ha avuto come obiettivo Gaza, attaccata con incursioni aeree che hanno colpito anche un ospedale.

A Treviso muore una donna di 33 anni investita da un’auto pirata: le ultime notizie

Nella serata di ieri una donna di 33 anni è stata investita da un’auto pirata ed è morta in ospedale dove era stata trasportata dopo essere stata soccorsa, ma era arrivata in condizioni molto gravi. L’incidente è avvenuto a Preganziol, in provincia di Treviso, sulla statale del Terraglio. Dopo l’investimento il conducente dell’auto non si è fermato a prestare soccorso, ma è stato successivamente rintracciato ed ora è accusato del reato di omicidio stradale. La donna si chiamava Serena Gambarotto e lavorava come barista. Al momento dell’incidente stava camminando lungo la strada.

Ciclismo, ultime notizie: Tadej Pogacar vince il giro di Lombardia

Lo sloveno Tadej Pogacar vince per il terzo anno consecutivo il Giro di Lombardia, l’ultima delle classiche “monumento” in questa stagione e mette nel mirino il poker di vittorie che fu raggiunto da Fausto Coppi che si impose consecutivamente per 4 anni. L’azione decisiva per il successo del campione sloveno è avvenuta nella discesa dopo aver scollinato sul Passo di Ganda, con una spettacolare discesa. Dietro di lui si sono piazzati l’italiano Bagioli e Roglic. Per il fenomeno sloveno si tratta della 63esima vittoria nel corso della carriera, a soli 25 anni, 17 delle quali ottenute questa stagione. Successi di prestigio come La Freccia Vallone, il Giro delle Fiandre e L’Amstel Gold Race.

Previsioni meteo del fine settimana: le ultime notizie

Dalle ultime notizie sul meteo è ancora un caldo anomalo sulle regioni italiane in questo primo weekend di ottobre. In molte zone italiane il termometro è salito sopra i 30 gradi e l’espansione verso le regioni del nord dell’anticiclone è assicurata. In tutto il fine settimana le temperature saranno più alte di 10 gradi rispetto alla media stagionale, che sono una assoluta novità. Secondo i meteorologi nel mese di ottobre non si erano mai verificate temperature così alte, che fanno felici i turisti che possono godersi ancora delle splendide giornate sui lidi italiani. Il caldo anomalo durerà almeno sino a lunedì prossimo ed interesserà anche le grandi città come Milano e Roma.











