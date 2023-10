Terremoto oggi M 2.6 a Piacenza/ Ingv ultime notizie, forti scosse in Afghanistan e Messico

Il bilancio delle scosse di terremoto avvenute oggi in Italia vede diversi episodi sismici di entità rilevante. Uno di magnitudo 2.6 sulla scala Richter, secondo i dati che arrivano dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), è stato registrato nella notte, alle ore 03:37, nei pressi di Mercatello sul Metauro, in provincia di Pesaro e Urbino. L’epicentro è stato nelle coordinate geografiche (lat, lon) 43.6070, 12.3660 ad una profondità di 8 km.

Gli altri due, sempre di magnitudo 2.6, si sono verificati invece nel corso della mattinata. Il primo alle ore 07:59 sul Golfo di Salerno, con coordinate geografiche (lat, lon) 40.4700, 14.4950 ad una profondità di 29 km. Il secondo alle ore 10:33 con epicentro a Vigolzone, in provincia di Piacenza, con coordinate geografiche (lat, lon) 44.9200, 9.6650 ad una profondità di 23 km. La Protezione Civile, per i fenomeni sismici in questione, non ha segnalato danni a cose o persone, anche se le scosse sono state avvertite in modo più o meno diffuso dalla popolazione.

TERREMOTO OGGI: SCOSSE IN TUTTO IL MONDO

Se le scosse di terremoto di oggi in Italia sono state piuttosto lievi, non si può dire lo stesso per quel che concerne il resto del mondo, dove si sono verificati diversi episodi sismici piuttosto preoccupanti. Uno, alle ore 07:06 italiane, in Messico, con magnitudo 6.0 sulla scala Richter. L’epicentro è stato localizzato nello Stato di Oxaca, ma il fenomeno è stato avvertito anche nella capitale Città del Messico, che dista 500 km. Diverse persone hanno abbandonato le loro abitazioni per timore di crolli. Al momento non sono state segnalate vittime.

In Afghanistan invece la terra ha tremato due volte: alle ore 08:41 e alle ore 09:14 italiane, rispettivamente con scosse di magnitudo 6.2 e 6.4 sulla scala Richter. L’epicentro è stato localizzato vicino alla città di Herat. Si segnalano numerosi danni agli edifici e molta paura, ma al momento per fortuna nessuna vittima. Infine, due scosse anche in Papua Nuova Guinea: alle ore 10:34 e 10:40 italiane, rispettivamente di magnitudo 6.7 e 6.8 sulla scala Richter. Si attendono notizie sulle conseguenze.











