Terremoto oggi M 2.3 a Verbania/ Ingv ultime scosse, sisma al confine Italia-Svizzera

Andiamo ad aggiornare l’elenco di scosse di terremoto che si sono verificate quest’oggi in Italia, e per farlo ci affidiamo come sempre agli esperti dell’Istituto nazionale italiano di geofisica e vulcanologia. In base a quanto riportato dall’Ingv sul proprio portale, sono diverse le scosse verificatesi in queste ultime ore nella nostra penisola, a cominciare da una di magnitudo 2.3 gradi sulla scala Richter avvenuta in Piemonte, precisamente a Macugnaga, in provincia di Verbania. Un movimento tellurico con coordinate geografiche 45.95 gradi di latitudine e 7.88 di longitudine, e con una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare. Fra i paesi più vicini interessati dalla scossa vi sono stati Alagna Valsesia, Gressoney-La-Trinité, Riva Valdobbia e Carcoforo. A livello di cittadine, invece, nel raggio di un’ottantina di chilometri si trovano Varese, Gallarate, Novara e Busto Arsizio, tutti comuni dislocati in Lombardia, visto che il sisma si è verificato sul confine con il Piemonte, nonché con la Svizzera.

TERREMOTO ANCHE NELLE MARCHE

Un sisma che non ha comunque provocato danni a edifici o strade, ne tanto meno feriti, ma che va ad aggiungersi allo sciame sismico che nella giornata di ieri aveva interessato il confine fra la nostra nazione e la Svizzera, con una serie di movimenti tellurici fino ad un massimo di 3.0 gradi di magnitudo. Il terremoto piemontese è avvenuto alle ore 5:02 di stamane, mentre nella notte appena passata, alle 2:54 fra martedì 5 e mercoledì 6 novembre, una scossa ha interessato le Marche e precisamente il comune di Rotella, in provincia di Ascoli Piceno. Anche in questo caso il sisma è stato lieve, di magnitudo 2.3 gradi, con una profondità di 26 km sotto il livello del mare, quindi decisamente meno superficiale rispetto al terremoto di cui sopra. Il terremoto marchigiano è stato localizzato ad una settantina di chilometri di distanza da Teramo, L’Aquila e Ancona, e non ha provocato danni ne feriti.

