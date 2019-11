Terremoto oggi M 3.0 Sion/ Ingv ultime scosse, trema il confine Italia-Svizzera

Numerose scosse di terremoto sono state registrate quest’oggi sul confine fra l’Italia e la Svizzera. L’Istituto nazionale italiano di geofisica e vulcanologia, l’Ingv, ha individuato ben diverse cinque scosse durante la notte appena passata, quella fra lunedì 4 e martedì 5 novembre, sempre nella stessa identica zona, precisamente fra Sion e Sierre, in Svizzera ma non troppo distante dal confine con l’Italia. La sala sismica Ingv di Roma ha registrato cinque scosse di magnitudo 2.1 (due scosse), 2.5 e 3.0 (le più forti, altre due scosse). La località in cui si sono verificate le scosse si trova non troppo lontano dal Monte Bianco, quindi dal confine Francia-Italia, ma anche dal Monte Cervino e dal Monte Rosa, in Piemonte. Tutte le scosse sono state superficiali, ad una profondità variabile fra gli 11 e i 10 chilometri sotto il livello del mare, ma al momento non si sono verificati danni agli edifici o alle strade, ne tanto meno feriti.

TERREMOTO ANCHE NELLE MARCHE E IN UMBRIA

In attesa di ulteriori aggiornamenti su questo sciame sismico in corso nelle Alpi, segnaliamo anche due altre scosse in Italia, risalenti però al tardo pomeriggio/sera di ieri. Alle ore 21:51 è tornata a tremate Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno (Marche), una scossa di magnitudo 2.1 gradi sulla scala Richter con profondità 11 chilometri, e che ha interessato da vicino i comuni di Accumuli, Norcia, Montegallo, Amatrice, Acquasanta Terme e Cittareale. A livello di città, invece, si segnalano nel raggio di una cinquantina di chilometri, Teramo, L’Aquila, Foligno e Terni. L’altra scossa è stata invece localizzata dall’Ingv qualche chilometro più a sud, in Umbria, precisamente a Preci in provincia di Perugia. Si è trattato di un movimento tellurico di magnitudo 2.5 gradi sulla scala Richter, con profondità 10 chilometri. In entrambi i casi non si sono verificati danni a edifici ne tanto meno feriti.

