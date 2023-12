Terremoto oggi M 2.5 a Trapani/ Ingv ultime notizie, lievi scosse anche a Fermo e Frosinone

Le scosse di terremoto avvenute oggi, per Santo Stefano, in Italia, sono numerose. A evidenziarle, come di consueto, è l’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). La più rilevante è avvenuta in Sicilia, in provincia di Trapani, alle ore 07:25 di questa mattina. Il sisma di M 2.5 ha avuto come epicentro Santa Ninfa, con coordinate geografiche (lat, lon) 37.7720, 12.8500 ad una profondità di 11 km, ma è stato avvertito anche nei Comuni vicini di Gibellina, Salemi e Partanna. Non sono comunque stati segnalati danni a cose o persone.

Terremoto oggi M 2.4 a Foggia/ Ingv ultime notizie, una lieve scossa anche a Messina

Un’altra scossa di M 2.2 alle ore 05:56 è stata registrata dalla Sala sismica di Roma in provincia di Fermo. L’epicentro è stato localizzato a Montelparo, con coordinate geografiche (lat, lon) 43.0070, 13.5530 ad una profondità di 22 km. Tra i Comuni in zona anche Monte Rinaldo, Santa Vittoria in Matenano, Montedinove, Montalto delle Marche, Monteleone di Fermo, Ortezzano, Rotella, Montottone, Monsampietro Morico, Force, Montefalcone Appennino, Monte Vidon Combatte e Smerillo.

Terremoto Campi Flegrei, due livelli nella crosta terrestre regolano la sismicità/ L'indagine dell'Ingv

TERREMOTO OGGI: SCOSSE LIEVI DA NORD A SUD

Non sono ancora terminate le scosse di terremoto avvenute oggi in Italia secondo le informazioni rilasciate dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Un’altra più lieve, di M 2.1, si è verificata alle ore 09:22 in provincia di Firenze. L’epicentro è stato localizzato dalla Sala sismica di Roma a Sora, con coordinate geografiche (lat, lon) 41.7570, 13.6020 ad una profondità di 15 km. Tra i Comuni vicini anche Pescosolido, Balsorano, Broccostella, Campoli Appennino, Isola del Liri e Castelliri. In nessuno di questi però il fenomeno dovrebbe essere stato ampiamente avvertito.

Terremoto oggi M 2.3 ad Arezzo/ Ingv ultime notizie, una scossa anche a Modena

Infine, da segnalare anche una lieve scossa di M 2.0 avvenuta ieri sera, alle ore 22:29, in provincia di Perugia. L’epicentro è il Comune di Valfabbrica, con coordinate geografiche (lat, lon) 43.2000, 12.6550 ad una profondità di 12 km. La zona è abbastanza abituata ai fenomeni di questo genere, che si ripresentano quasi quotidianamente in questo periodo ma in modo comunque non particolarmente rilevante.e











© RIPRODUZIONE RISERVATA