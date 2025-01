Andiamo a fare il punto sulla situazione scosse di terremoto Campi Flegrei, con il bollettino settimanale. Dopo aver visto i dati annuali e quelli mensili, andiamo ora a vedere tutto il report riguardante il periodo 6-12 gennaio, la seconda settimana del nuovo anno 2025. Ancora una volta la situazione si conferma di normalità, visto che i movimenti tellurici sono stati registrati in una quantità che potremmo definire “accettabile” ai Campi Flegrei, ma soprattutto con magnitudo molto leggere.

Terremoto Campi Flegrei/ L'evoluzione sismica dal 2012 ad oggi: da 322 scosse a 6.740

Continuano gli avvistamenti e le segnalazioni sulle varie pagine Facebook e sui social, ma in generale si tratta di scosse molto leggere che non sortiscono alcun effetto fisico e reale sul territorio. Proprio per questo gli esperti dell’Osservatorio Vesuviano che da anni monitorano H24 il territorio non registrano dei cambiamenti significativi tali da far pensare ad un possibile allarme nel giro di breve tempo.

Terremoto Campi Flegrei/ 6.740 scosse nel corso del 2024, più del doppio rispetto al 2022

TERREMOTO CAMPI FLEGREI: COSA E’ SUCCESSO DAL 6 AL 12 GENNAIO 2025

Nella settimana che è andata dal 6 al 12 gennaio 2025 sono state in totale 44 le scosse di terremoto Campi Flegrei, un numero che è quasi raddoppiato rispetto ai precedenti sette giorni, quando erano state 24 le scosse, ma come detto sopra, si è trattato di eventi tellurici molto leggeri. La magnitudo più importante è stata infatti quella di 1.5 gradi sulla scala Richter, e nessuno sciame sismico è stato segnalato lungo la caldera.

Siamo quindi ben lontani dall’evento sismico della primavera 2024, quello localizzato il 20 maggio alle ore 20:10, che ha avuto una magnitudo di 4.4 gradi sulla scala Richter. Gli esperti ci ricordano che si tratta del terremoto Campi Flegrei più importante di sempre, e quel sisma ha dato vita ad una serie di azioni obbligatorie, che hanno portato allo sfollamento delle persone che risedevano nelle case ritenute non agibili, quindi l’intervento del governo con il Decreto Campi Flegrei, e la sistemazione del territorio con l’aggiornamento alle norme antisismiche degli edifici pubblici non a norma e delle abitazioni non agibili.

Terremoto Campi Flegrei/ Il bollettino mensile: 273 scosse, picco massimo di M 3.4

TERREMOTO CAMPI FLEGREI: IL PUNTO SUL BRADISISMO

Un vero e proprio spartiacque, come ricordiamo spesso e volentieri, che ha provocato dei danni ma che ha comunque fatto “svoltare” la zona dei Campi Flegrei. Per quanto riguarda i dati sul bradisismo, il bollettino dell’Osservatorio conferma i numeri degli ultimi mesi, quindi un sollevamento del suolo di un centimetro al mese così come sta avvenendo dall’inizio di agosto, la metà rispetto al precedente sollevamento che era stato di due centimetri per ogni mese.

Dal mese di gennaio 2024 il sollevamento è stato di 19 centimetri, quindi perfettamente in linea con il dato della precedente rilevazione. Ricordiamo che il suolo si è sollevato di circa centotrentatre centimetri dal gennaio del 2011, quindi da esattamente 14 anni fa, mentre dal novembre del 2005 di 137 centimetri circa. Un bollettino Campi Flegrei che restituisce quindi una situazione di normalità, con la speranza ovviamente che possa perdurare il più a lungo possibile.