Terremoto oggi Macerata M 1.2/ Ingv ultime notizie, scossa in Repubblica Ceca

Ecco il bollettino relativo alle scosse di terremoto di oggi, sabato 15 gennaio 2022, in Italia e nel resto del Paese, così come aggiornato tempestivamente dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia della nostra nazione. In Italia si sono verificate solo deboli scosse nelle ultime ore, a cominciare da quella di magnitudo 1.2 gradi sulla scala Richter avvenuta nella regione Marche, a tre chilometri a sud est del comune di Castelsantangelo sul Nera (provincia di Macerata).

Terremoto oggi Caserta M 2.4/ Ingv ultime notizie, trema anche Benevento

Il movimento tellurico è avvenuto la scorsa notte, alle ore 2:16, e l’epicentro è stato individuato dalla Sala Sismica INGV-Roma in una zona con coordinate geografiche pari a 42.884 gradi di latitudine, 13.182 di longitudine, e una profondità di 12 chilometri sotto il livello del mare. Le località più vicine sono state quelle di Ussita, Visso, Preci, Montemonaco e Norcia, comuni dislocati fra la provincia di Macerata, Perugia ed Ascoli Piceno, essendo il terremoto di oggi verificatosi a cavallo fra la regione Marche e l’Umbria, una zona ad alta intensità sismica, mentre le città più vicine sono state invece Foligno e Teramo, distanti rispettivamente 40 e 50 chilometri.

Terremoto oggi Macerata M 2.0/ Ingv ultime notizie, lieve sciame nelle Marche

TERREMOTO OGGI MACERATA, ALBANIA E REPUBBLICA CECA: TUTTI I DETTAGLI INGV

Nella notte si è verificato anche un terremoto in Repubblica Ceca, precisamente alle ore 3:54, con una magnitudo di 2.5 gradi sulla scala Richter, e coordinate geografiche pari a 48.818 gradi di latitudine, 14.337 di longitudine, e una profondità di 38 chilometri sotto il livello del mare.

Infine segnaliamo due scosse di terremoto nella tarda serata di ieri nella vicina Albania, a cominciare da quella di magnitudo 3.8 gradi sulla scala Richter registrata poco prima delle undici di sera, precisamente alle ore 22:53. In precedenza, alle 22:37 era stato registrato un altro sisma, questa volta di magnitudo 4.6 gradi sulla scala Richter. Fortunatamente non vi sono notizie di danni a cose e soprattutto di persone coinvolte, anche marginalmente. Anche nei precedenti terremoto elencati, non si sono verificate conseguenze.

Terremoto oggi Catanzaro M 2.2/ Ingv ultime notizie, trema anche Norcia

© RIPRODUZIONE RISERVATA