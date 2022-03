Terremoto oggi Macerata M 1.6/ Ingv ultime notizie: trema anche l’Austria

Anche in questa domenica 20 marzo 2022, effettuiamo una ricognizione delle scosse di terremoto di oggi, vale a dire quelle che si sono verificate nel Belpaese e nel resto del mondo, facendo come sempre affidamento sul portale telematico ufficiale dell’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia d’Italia, che quotidianamente riporta e classifica gli eventi tellurici che avvengono lungo lo Stivale.

Il movimento sismico più significativo relativo alle prime ore di questa domenica è stato registrato a Castelsantangelo sul Nera, in provincia di Macerata. Nello specifico, si è trattato di un terremoto caratterizzato da una magnitudo di 1.6 gradi sulla scala Richter. Il sisma è avvenuto 21 minuti dopo la mezzanotte, con una profondità di dieci chilometri sotto il livello del mare e con coordinate geografiche pari a 42.885 gradi di latitudine e 13.13 di longitudine, mentre, per quanto riguarda i Comuni in zona, la sala sismica Ingv di Roma segnala Visso, Ussita, Preci, Norcia, Bolognola, Monte Cavallo, Montemonaco, Sellano, Acquacanina, Fiastra, Montegallo, Fiordimonte, Arquata del Tronto, Montefortino, Cerreto di Spoleto e Pieve Torina.

Per quanto attiene il bollettino terremoto oggi, segnaliamo anche un sisma avvenuto al confine tra Austria e Germania e contraddistinto da una magnitudo pari a 2.4 gradi sulla scala Richter. La scossa è stata localizzata dalla sala sismica Ingv collocata nella Capitale e, in base a quanto riferito sul sito internet ufficiale, essa ha avuto luogo alle 6.31, a una profondità di cinque chilometri sotto il livello del mare e caratterizzata da coordinate geografiche pari a 47.229 gradi di latitudine e a 11.373 gradi di longitudine.

