Terremoto oggi Reggio Emilia M 2.2/ Ingv ultime notizie, trema anche Messina

Anche oggi, sabato 19 marzo 2022, andiamo a vedere quali sono state le scosse di terremoto che si sono verificate in Italia e nel resto del mondo, facendo come sempre affidamento sul portale dell’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia d’Italia, che ogni giorno registra e classifica i vari movimenti tellurici.

TERREMOTO OGGI CATANIA M 3.2/ Ingv ultime notizie, trema la terra anche a Foggia

L’ultima scossa segnalata è stata quella che si è verificata ad un chilometro a sud est di San Martino in Rio, in provincia di Reggio Emilia (Emilia Romagna), ed è stato un terremoto con una magnitudo di 2.2 gradi sulla scala Richter. Il sisma è avvenuto alle ore 4:54, all’alba di oggi, ed ha avuto una profondità di dieci chilometri sotto il livello del mare e coordinate geografiche pari a 44.727 gradi di latitudine e 10.8 di longitudine, mentre, per quanto riguarda i comuni in zona, la Sala Sismica INGV-Roma segnala Campogalliano, Correggio, Rubiera e Rio Saliceto, dislocati fra il modenese e il reggiano. La città più vicina è invece risultata essere Carpi, a soli nove chilometri di distanza dall’epicentro, con Modena a 13, Reggio Emilia a 14, e Parma a 38. Un’altra scossa di terremoto è avvenuta oggi in quel di Graniti, in provincia di Messina (Sicilia), alle ore 7:07 di magnitudo 2.1 gradi.

Terremoto oggi Isole Eolie M 3.8/ Ingv ultime notizie, trema anche Pordenone

TERREMOTO OGGI, SCOSSA A REGGIO CALABRIA: I DETTAGLI INGV DEL SISMA

Sempre nella giornata di oggi l’Ingv ha segnalato una scossa di terremoto in provincia di Reggio Calabria, precisamente lungo la Costa Calabra sud orientale in mare ma molto vicino alla costa. In questo caso il movimento tellurico è stato lieve, 1.7 gradi sulla scala Richter, e l’orario di registrazione sono state le 1:07 della notte appena passata. Il terremoto ha avuto un ipocentro pari a nove chilometri sotto il livello del mare e Roghudi è risultato essere il paese più vicino, con Reggio Calabria e Acireale più staccati, precisamente a 35 e 45 chilometri di distanza. Infine segnaliamo una scossa di terremoto avvenuta non oggi ma nella tarda serata di ieri, lungo la costa sud della Francia, con una magnitudo di 2.4 gradi sulla scala Richter.

LEGGI ANCHE:

TERREMOTO OGGI CAMPI FLEGREI M 3.5/ Ingv ultime notizie, sisma tra Bagnoli e Pozzuoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA