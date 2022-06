Terremoto oggi Macerata M 1.8/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Perugia

Anche in questa domenica 12 giugno 2022 analizziamo insieme a voi lettori le scosse di terremoto verificatesi oggi nel nostro Paese, basandoci sui dati – comunicati attraverso il suo portale ufficiale – dall’INGV, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. L’ultimo evento tellurico significativo registrato nel Belpaese è stato quello localizzato a due chilometri ad est della località di Pioraco, in provincia di Macerata, nelle Marche. Si è trattato in realtà di un terremoto molto lieve, di magnitudo 1.8 gradi sulla scala Richter, che l’Ingv ha registrato alle 2.53 della notte passata, fra sabato e domenica.

Il terremoto di oggi ha avuto coordinate geografiche pari a 43.1860 gradi di latitudine, 13.0080 di longitudine e profondità di 13 chilometri sotto il livello del mare e, stando a quanto rilevato dalla Sala Sismica INGV-Roma, in zona vi sono i comuni di Castelraimondo, Fiuminata, Sefro, Camerino, Gagliole, Matelica, Esanatoglia, Muccia, Serravalle di Chienti, San Severino Marche, Serrapetrona, Pievebovigliana, Cerreto d’Esi, Pieve Torina, Fiordimonte, Caldarola, Gualdo Tadino, Belforte del Chienti, Fabriano e Nocera Umbra.

TERREMOTO OGGI A PERUGIA: I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto lieve è stata registrata nella giornata di oggi sempre in Centro Italia, precisamente nella regione Umbria, a 5 chilometri a sud-est della località di Preci, in provincia di Perugia. In questo caso si è trattato di un sisma di magnitudo 1.5 gradi, avvenuto nella notte appena andata in archivio, più precisamente alle 4.29. Le coordinate geografiche sono state 42.8560 gradi di latitudine, 13.0890 gradi di longitudine e una profondità di 11 chilometri sotto il livello del mare, mentre le località in zona sono quelle di Castelsantangelo sul Nera, Norcia, Visso, Ussita, Sellano, Cerreto di Spoleto, Cascia, Monte Cavallo, Bolognola e Arquata del Tronto.

Il terremoto, inoltre, è stato localizzato a 33 km a est di Foligno, a 49 km a nord-est di Terni, a 55 km a ovest di Teramo, a 62 km a nord-ovest di L’Aquila, a 63 km a est di Perugia, a 92 km a sud-ovest di Ancona, a 94 km a nord-est di Viterbo, a 95 km a ovest di Montesilvano e a 100 km a nord-est di Guidonia Montecelio.











