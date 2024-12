Abbiamo fatto decisamente fatica a individuare delle scosse di terremoto oggi da pubblicare su questa pagina visto che, fortunatamente, nelle ultime ore sono stati davvero pochissimi gli eventi tellurici e tutti pressochè minimi, con magnitudo al di sotto dell’1.5 gradi sulla scala Richter. Una giornata di calma piatta quella restituita dal bollettino classico dell’Ingv, dove il principale sisma ha avuto una magnitudo di soli 1.3 gradi. Stiamo parlando quello avvenuto in Veneto, a due chilometri da Cartigliano, località della provincia di Vicenza vicino a Schiavon.

La scossa di terremoto oggi è stata localizzata alle ore 2:27 della notte passata ad una ventina di chilometri da Vicenza ad una quarantina da Padova, e ovviamente non ha causato alcun problema, ne tanto meno ha disturbato anche solo minimamente la popolazione locale. Situazione molto simile nel vicino Friuli Venezia Giulia, precisamente a poca distanza da Tramonti di Sotto, in provincia di Pordenone. In questo caso l’evento tellurico ha avuto una magnitudo di soli 1.2 gradi sulla scala Richter, sisma registrato alle ore 5:35 di questa mattina.

TERREMOTO OGGI IN ROMAGNA E NON SOLO

Il sisma, vicino al comune “gemello” Tramonti di Sopra, è stato individuato a 36 chilometri da Pordenone e a 44 da Udine. Non ha causato alcun problema anche la scossa di terremoto oggi localizzata in Emilia Romagna, precisamente a tre chilometri a sud di Bagno di Romagna, in provincia di Forlì e Cesena.

La scossa è stata individuata alle ore 5:42 di oggi con una magnitudo di 1.3 gradi sulla scala Richter, localizzata a Vergherete e a Santa Sofia, mentre Cesena, a 40 chilometri di distanza, è risultata essere la città di riferimento dell’epicentro. Anche analizzando la situazione terremoti delle ultime ore di ieri non si registra nulla di significativo visto che uno degli eventi principali di ieri è stato quello segnalato a Cerreto d’Esi, in provincia di Ancona, nelle Marche, e scossa con una magnitudo di soli 1.8 gradi sulla scala Richter.

